Nechutná dohra utkání Slavie: Kúdela zbit pěstmi hráčem Glasgow Rangers, trenér Gerrard se díval

Kdo viděl odvetné utkání osmifinálé Evropské ligy mezi Glasgow Rangers a pražskou Slavií (0:2), musel se chvílemi hodně divit. Na hřišti to totiž občas vypadalo jako v nějakém akčním filmu s prvky různých bojových umění. Vrcholem byl brutální zákrok střídajícího Roofa, který po pouhých sedmi minutách na hřišti kopačkou do hlavy doslova sejmul brankáře Koláře. To ale nebylo všechno.