Neschopná Babišova vláda si s migranty mířícími do Česka neporadí, říká generál Šedivý. Vysvětluje, co musí udělat EU

Jen pár stovek metrů od polské hranice se utábořily stovky migrantů. Postupně přicházejí další, sem tam se dají na pochod směrem k přechodu Kuźnica–Bruzgi, aby zkusili své štěstí. Jsou z toho šarvátky, které se zatím spíše jen náhodou obešly bez ztrát na životech. Žiletkové ploty, vodní děla i těžkooděnci zatím nápor odrážejí.

Je ale zřejmě jen otázkou času, kdy k prolomení hranice dojde. Připravena musí být i Česká republika. Tím spíše, že Německo deklarovalo, že migranty přijímat nebude. „Vláda by měla reagovat s předstihem. Otázka je, která. Ta stará velmi pravděpodobně nic nevymyslí,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR generál Jiří Šedivý.

Proč si myslíte, že nic nevymyslí?

Prokázala totální neschopnost řešit krize. Katastrofální stav v boji proti covid-19, neschopnost prosadit logická opatření jen z obavy z negativního postoje části společnosti, nás zařadila s 31 tisíci mrtvými na nejhorší místa světových statistik. Ještě před několika týdny jsme slyšeli z úst poltických představitelů, jak je vše "BEST". Dnes se naše ekonomika řítí střemhlavým letem na dno evropských statistik, naproti tomu inflace stoupá překonávajíc všechny, i ty nejčernější scénáře.

Nemohl se Babišův kabinet poučit, připravit se teď lépe?

Nedělám si moc velké naděje, že by Česká republika v dohledné době přijala efektivní opatření proti tomu, kdyby se změnil proud utečenců a při překonání polských hranic by zamířil do Česka. Velmi pravděpodobně bychom formálně přijali strategii, ale do reálu by se asi nepromítla. Uvádím to se značnou skepsí, protože poslední roky ztrácíme kredit téměř ve všech oblastech.

generál Jiří Šedivý

- bývalý náčelník Generálního štábu armády ČR

- hlavní náplní jeho práce bylo provést v armádě takové změny, aby se stala armádou splňující požadavky ke vstupu do NATO

- je ženatý, má dvě dcery

Můžete být konkrétní?

Třeba policie nemá žádné možnosti mobilizovat své "zálohy". Nemá je, ačkoli ve státech na západ od nás takové organizace existují. Často uvádím případ Velké Británie. Posilujícím sborem naší policie pro takový případ je armáda. Ale stačí jen připomenout, jak se politické vedení státu staví k svému vlastnímu závazku, alokování 2% HDP na obranu. Podobně jako většina evropských států neumíme nelegální migranty po formálním vyhoštění reálně, tedy fyzicky, přesunout mimo území země. Buďme rádi, že většina migrantů neví, kde Česko leží.

Co by se muselo stát, aby situace na hranicích Polska a Běloruska skončila?

Tato krize je ve fázi, kdy ještě nevíme, kterým směrem se bude rozvíjet. Optimální scénář by byl, kdyby se nátlakové akce běloruských bezpečnostních složek zastavily, Lukašenko ukončil transport migrantů ze Středního východu do Běloruska a dále k polským hranicím. To se ale zdá málo pravděpodobné. Osobně si myslím, že dříve nebo později dojde k masovému "útoku" velkého množství migrantů přes zátarasy ze žiletkového drátu. Je možné, že přitom někteří z nich zahynou. Většina se ale dostane na území Polska, tedy EU.

Co potom?

V takovém případě bude skutečně záležet, jak bude reagovat polská pohraniční stráž, policie nebo vojáci, kteří mají v rukou zbraně a ostrou munici. Zastavit takový dav lze jen silou. Pak to ale vyvolá obrovskou odezvu jak pozitivní, tak negativní v celé Evropské unii, připojí se OSN, která bude určitě stát na straně migrantů.

A když polští vojácí nepoužijí zbraně?

Pokud se polské síly vzdají možnosti použít všech svých prostředků, nikdo již následnou vlnu, která přijde bezprostředně po tom, co ta první zmizí v lese za hranicemi, nezastaví. Taková "operace" ale vyžaduje velení, dobrou přípravu, organizaci a součinnost. A to neudělá skupina migrantů, i když možná zkušených v bojích na Středním východě. To bude muset dělat štáb vzdělaných důstojníků – tedy pravděpodobně Bělorusů. Za tím ale zase bude muset stát Rusko, protože to bude znamenat dramatické zhoršení bezpečnostní situace.

Je ale něco takového opravdu možné?

Je. Svědčí o tom pohyby ruských i běloruských vojsk. 12. listopadu provedlo Rusko a Bělorusko společné neplánované cvičení výsadkových vojsk v běloruském prostoru poblíž polských hranic, v místech, kde se pohybují velké skupiny migrantů. Rusko demonstrativně provádí přelety svými strategickými bombardéry nad běloruským územím. Zkrátka tako krize má až příliš silný negativní potenciál, abychom ji přehlíželi a podceňovali. Dokonce ani krize na východní Ukrajině nebyla tak závažná z hlediska naší bezpečnosti, jako je tato. Nevím, co by se muselo stát, aby se vše vyřešilo smírně.

Jaké by měly být kroky Evropské unie?

EU musí změnit svoji nesrozumitelnou migrační politiku a chránit své vlastní území. Princip "suverenity státu" musí být chápán všemi stejně, i byrokraty v Bruselu. V jednom má totiž Putin pravdu, Evropa sama dávala a stále dává signály, že migrace je vítána. A je jedno, z jakých pohnutek migrant přichází. A toho, koho vyhostí, ten má téměř jistotu, že v Evropě zůstane, i když v šedé "podspolečnosti", která se řídí svými zákony. To je pořád lepší než živoření někde v poušti. Pokud si sama EU neudělá pořádek, tato umělá migrační krize bude jen další krok k rozpadu EU po Brexitu.

KAM DÁL: Část migrantů dorazí do Česka, může se tak stát už v horizontu týdnů. Začnou vznikat speciální zóny, říká generál Šedivý.