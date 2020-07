Nové ohnisko koronaviru na Kutnohorsku se objevilo v Církvici

Podle jednatele Milana Dolejšího firma od začátku pandemie důsledně dbala na hygienická opatření. Zároveň apelovala na zodpovědný přístup zaměstnanců při trávení volného času i v době rozvolňování koronavirových opatření. „Ihned od okamžiku, kdy se vedení společnosti dozvědělo o prvním případu, informovalo o něm Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje a příslušné lékaře. Dále vedení společnosti bezodkladně uzavřelo ohrožené pracoviště,“ uvedl Dolejší.

Firma hned zavřela

Společnost se podle něj zachovala co nejvíce odpovědně a dodržela všechny povinnosti vyplývající z předpisů pro boj s koronavirem. Mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová to potvrdila. „Je to malá firma o 30 lidech, zachovali se opravdu zodpovědně, hned to zavřeli,“ uvedla.

Kontakty nemocných jsou v karanténě a začíná jejich testování, podstoupit ho má asi 100 lidí. Už v pátek byla podle Šalamunové ve firmě provedena ohnisková dezinfekce, provoz by měl být přerušený na 14 dní. "Samozřejmě všichni zaměstnanci budou muset mít negativní test, aby se mohli vrátit do práce," dodala mluvčí.

Další opatření podle vývoje situace

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes řekl, že se zatím nezvažuje přijetí konkrétních opatření pro daný region. „Uvidíme podle vývoje situace, ale zatím nemáme informace, že by nákaza byla hrozbou pro širší region nebo celé město. Zatím je to skutečně ve fázi vyšetřování v rámci dané společnosti,“ poznamenal.

Dolejší zatím nemá přesné informace o tom, jak se koronavirus na pracovišti rozšířil, vše vyšetřuje hygienická stanice, která je podle něj jediná oprávněná informovat o zdroji nákazy. Věří tomu, že ostatní zaměstnanci a jejich rodiny budou v pořádku. „Další postup, včetně obnovení provozu, bude společnost konzultovat s kompetentními institucemi, zejména krajskou hygienou, se kterou je v nepřetržitém 24hodinovém kontaktu,“ dodal.

Obec zatím opatření nepřijímá

Starosta Církvice Jiří Volenec řekl, že ve firmě nepracuje nikdo z místních. „Z obce tam není nikdo zaměstnaný, jsou to všechno lidé odjinud,“ uvedl Volenec. Podle něj ho kvůli záležitosti dosud nikdo nekontaktoval, obec zatím žádná opatření nepřijímá.

Společnost vyrábí nástavby a vozidla pro přepravu zvířat. Podle starosty v obci působí asi rok, předtím měla výrobnu v areálu ČKD v Kutné Hoře. Církvice leží zhruba pět kilometrů východně od Kutné Hory. K Církvici patří i místní část Jakub, celkem v obci žije 1300 lidí.

