Ocenění českých vědkyní: Dočkaly se i za nepříznivé pandemické situace

„Kvůli pandemické situaci v zemi jsme museli posunout několik událostí spojených s talentovým programem české edice L'Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě a slavnostní ceremonii dokonce zrušit. Ani koronavirus nás však nezastaví, abychom podpořili a ocenili práci žen ve vědě," sdělila Brigitte Streller, generální ředitelka L ́Oréal Česká republika.

Vítězky 14. ročníku L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika - talentový program:

- Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D. - zkoumá, jak ochladit látku na teploty miliardkrát nižší než v mezihvězdném prostoru a vytvořit podmínky pro výzkum nové fyziky a jeho využití pro konstrukci a fungování budoucích kvantových počítačů

- RNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D. - zkoumá mechanismy, které vedou ke vzniku nežádoucích kožních projevů při biologické léčbě onkologických pacientů

- Mgr. Zuzana Musilová, Ph.Dr. - studuje genetiku zraku ryb s vizí využít tyto poznatky pro léčbu nemocí lidského zraku

Výherní suma

Kosmetická společnost ocenila v Česku od roku 2006 již 38 vědkyň a rozdělila mezi ně více než osm milionů korun. I letos si - ač se zpožděním a bez ceremonie - odnese každá ze tří nadaných vědkyň, které se na vítězné příčky probojovaly z padesátky přihlášených - 200 000 korun.

„Částku mohou oceněné vědkyně využít libovolně, ať už k přímému či nepřímému rozvoji své pracovní kariéry," dodala Brigitte Streller. Vítězky v předchozích letech využily finanční podporu například na financování pracovní stáže, vybavení laboratoří, výpomoc s hlídáním dětí či nákup automobilu pro zjednodušení logistiky v rodině.

Jak skloubit kariéru s rodinou

Otázkou, jak skloubit vědecký výzkum a péči o rodinu, se ostatně zabývají i dvě z letošních vítězek. Zatímco Lucie Augustovičová se v mezičase čekání na finále stala maminkou, Zuzana Jirásková Zákostelská již pečuje o dvě malé děti.

„Mám velké štěstí v tom, že mě v mé práci maximálně podporuje manžel, který si snížil svůj pracovní úvazek a naše dvě malé děti vychováváme společně a zároveň nám velmi pomáhají prarodiče, kteří hlídají, kdykoli potřebuju," říká Zuzana Jirásková Zákostelská.

„Je důležité podporovat zejména mladé vědkyně na počátku kariéry, aby se nevzdávaly svých ambic a stejně jako jejich mužští kolegové pokračovaly ve výzkumu i přes prvotní nezdary, které je mohou potkat. Jsme rádi, že přispíváme k tomu, aby se vědkyně staly potenciálním vzorem pro mladé dívky a motivovaly je zvolit cestu vědy pro své budoucí povolání," dodává Brigitte Streller.

Velký zájem o mezinárodní program

K účasti na české edici mezinárodního programu se letos přihlásilo 50 vědkyň, které splnily podmínku věku do 40 let a dosažení titulu Ph.D. ve vědeckých oblastech. Do červencového semifinále, v němž odborná porota složená ze zástupců Akademie věd ČR a České komise pro UNESCO posuzovala jednotlivé projekty, jich postoupilo 13. Ve dvoukolovém hlasování porota vybrala tři vítězky.

O projektu L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě ve světě

L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen - vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, stejně jako poskytovat podporu mladým vědkyním na samém počátku kariéry. Od svého vzniku se program postupně rozšířil do mnoha světových zemí a vyznamenal více než 3 500 žen ze 118 zemí.

V roce 2009 získali dvě laureátky L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě z roku 2008 Nobelovu cenu ve své oblasti odborných znalostí: Elisabeth Blackburn v oboru medicína nebo fyziologie a Ada Yonath v oboru chemie.

L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice

V České republice byl projekt uveden v roce 2006 a každoročně oceňuje nadějné vědkyně vybrané odbornou porotou. Soutěž je zároveň podpořena spoluprací s Akademií věd České republiky. Od zahájení projektu v České republice bylo oceněno již 35 talentovaných žen vědkyň, které si mezi sebou rozdělily částku ve výši 8 milionů korun.

