Opatření proti covidu stála Prahu dosud téměř dvě miliardy korun

V oblasti mimořádných výdajů spojených s covidem to bylo 1,3 miliardy korun. „Tyto peníze se ještě dočerpávají. V tuto chvíli nechystáme uvolňování dalších prostředků, kterých také nemáme neomezené množství. Ale není to vyloučeno, neboť nevíme, co přijde," řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě).

Dezinfekce a ochranné pomůcky

Za zmíněnou částku město koupilo dezinfekci a další ochranné pomůcky, dalo peníze na zařízení pro testování a plicní ventilátory nebo na odměny dobrovolníkům. Magistrát dal rovněž dotace na opatření proti covidu městským částem, podpořil asi 100 miliony kulturu a dalších více než 120 milionů vydal na podporu turismu. Peníze šly rovněž na podporu sportovních organizací.

Zachování služeb

Dalších asi půl miliardy korun stála Prahu podpora v souvislosti se zachováním, obnovou a rozvojem podnikání a poskytování služeb. Tady město přišlo o 120 milionů z prominutí nájemného z nebytových prostor, o dalších 110 milionů odpuštěním poplatků za pronájem veřejných prostranství a o stejnou částku při odpuštění poplatku za užívání veřejného prostranství. Na poplatku z pobytu přišla Praha o 180 milionů.

Propad příjmů

Kvůli pandemii nemoci covid-19 očekává vedení hlavního města propad příjmů přes deset miliard korun. Z toho propad daňových příjmů zřejmě dosáhne 6,1 miliardy. Město původně očekávalo propad až 15 miliard. Významnou ztrátu Praha zaznamená ve veřejné dopravě, kde dopravní podnik přijde o asi 1,5 miliardy.

Návrh rozpočtu

Praha nyní chystá návrh rozpočtu pro příští rok. Ten počítá s daňovými příjmy 53,4 miliardy a ostatními běžnými výdaji 41,7 miliardy, což je v obou případech o několik miliard meziročně méně.

