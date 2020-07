Pojeďte do lázní o čtyři tisíce levněji. Stát přispívá všem dospělým pojištěncům

Vyjet si “jen tak” do lázní, třeba na týdenní zdravotní relax, je jistě lákavá představa. V tomto roce se navíc právě lázně snaží dohnat koronavirový výpadek a dokonce máme možnost získat čtyřtisícovou slevu. Jak na to, abychom měli lázně s příspěvkem státu?

Vyjet si “jen tak” do lázní, třeba na týdenní zdravotní relax, je jistě lákavá představa. V tomto roce se navíc právě lázně snaží dohnat koronavirový výpadek a dokonce máme možnost získat čtyřtisícovou slevu. Jak na to, abychom měli lázně s příspěvkem státu?

Do lázní se nyní můžeme vydat se čtyřtisícovým příspěvkem státu, který bude poskytnut prostřednictvím slevového kuponu. Ten je možné si stáhnout a vyplnit přímo na webu kudyznudy.cz. Výhodou je, že je možné jej stáhnout a uplatnit klidně třeba až na recepci lázeňského zařízení přímo před zaplacením pobytu s procedurami.

Jaké jsou podmínky získání voucheru?

Podle informací, poskytnutých ministerstvem pro místní rozvoj, může slevový kupon využít každý dospělý občan České republiky, který je tak zvaně účastníkem veřejného zdravotního pojištění. Je třeba připomenout, že se nejedná jen o zaměstnance nebo OSVČ, tedy živnostníky a podnikatele, kteří si platí zdravotní pojištění, ale také o důchodce nebo studenty, za které tuto částku hradí stát.

Další podmínkou je, aby byl pobyt, hrazený s využitím uvedeného kuponu, minimálně na 6 nocí a s využitím nejméně pěti léčebných procedur. Pobyt je přitom třeba absolovat do konce tohoto kalendářního roku.

Kde je možné voucher uplatnit?

Čtyřtisícovou slevu je možné použít při placení léčebně rehabilitační péče. „Preventivně léčebný lázeňský pobyt by měl motivovat lidi k péči o zdraví, měl by přispět k prevenci zdraví a umožnit občanům alespoň ve zkrácené podobě vyzkoušet, jak probíhá lázeňská léčebně rehabilitační péče v našich lázních,“ uvedl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček. Do programu se podle dostupných informací přihlásily tři čtvrtiny poskytovatelů lázeňských služeb. Jejich aktualizovaný seznam je uveden na zmiňovaném webu, kde je možné vygenerovat slevový voucher.

Jak voucher získat?

Pro získání voucheru stačí jen pár jednoduchých kroků… Co je třeba udělat?

navštívit web kudyznudy.cz a vygenerovat si slevový voucher (nejlépe na konkrétní lázeňské zařízení). Ten bude zaslán na e-mail. Zákazník si jej může vytisknout nebo stačí jej mít v telefonu.

a vygenerovat si slevový voucher (nejlépe na konkrétní lázeňské zařízení). Ten bude zaslán na e-mail. Zákazník si jej může vytisknout nebo stačí jej mít v telefonu. zavolat do vybraných lázní a zarezervovat si pobyt. Součástí rezervace bude předání kódu slevového kupónu (AS3K-K3J2). V případě rezervace online je potřeba tento kód přidat například do poznámky k rezervaci.

Co se bude dít dál?

zaměstnanec lázní při ověřování rezervace v systému lazne2020.cz vloží kód slevového kupónu do našeho webového portálu, čímž dojde k ověření jeho platnosti. Následně tento kupón označí za „Rezervovaný“.

portál porovná kód kupónu s vydanými vouchery a provede validaci (zda existuje, případně zda není rezervovaný nebo použitý při jiné rezervaci).

zaměstnanec lázní po ukončení pobytu označí rezervovaný kupón za „Použitý“ a do přílohy k němu nahraje případné dokumenty např. fakturu pro potřeby vyúčtování.

zákazníkovi bude částka 4 000 Kč odečtena z platby s ukončením pobytu a potvrzením o splnění podmínek (6 nocí, 5 procedur)

uzavřené a uplatněné kupóny jsou automaticky zasílány poskytovateli finanční podpory. Všichni smluvní partneři obdrží do konce týdne (3. 7. 2020) přístupové údaje s návodem na použití.

Karlovy Vary mají svůj systém

Lázně Karlovy Vary začaly již dříve poskytovat podobné slevy svým hostům z vlastního rozhodnutí. Nyní je možné zde využít hned několik typů, respektive výší slev, a to 1 000 Kč slevy v případě, že zde host stráví alespoň 3 noci. Na 2 500 Kč slevy pak dosáhnou ti, kteří se rozhodnou prožít v Karlových Varech minimálně 4 noci s welness a relaxací a plných o pět tisíc korun méně bude stát týdenní lázeňský pobyt.

