Pokud nosíte brýle, je mnohem menší šance, že dostanete covid-19. Vysvětlení je logické

Studie uvádí, že kdo nenosí brýle, má mnohem větší šanci, že se novým typem koronaviru nakazí. „K přenosu dochází dotykem na obličeji, nose, ústech a očích. To se snižuje, když nosíte obličejovou masku. Ta ale nechrání oči, což brýle dělají,“ vysvětlil vedoucí vědeckého týmu Amit Kumar Saxena pro web Daily Star.

Podobých názorů už bylo více

Vědci dle studie došli k závěru, že zatímco "normální" člověk se obličeje dotkne třiadvacetkrát za hodinu, s brýlemi se ho dotknete pouze třikrát. „Dotyk a otírání očí kontaminovanými rukama může být pro virus významnou cestou, jak se dostává do těla,“ doplnil Saxena. Podle něj jde o významný krok k pochopení nemoci.

Nuto ale poznamenat, že v Indii jen potvrdili to, co se ví už poměrně dlouho. S podobnými názory si "pohrávaly" například odborníci v článcích časopisu Journal of Medical Virology. V čínském městě Suej-čou v provincii Chu-pej byly provedeny testy na 276 lidech, které měly pozitivní vliv brýlí také prokázat.

Bez správné hygieny to nepůjde

Na druhou stranu brýle nejsou zázračné a rozhodně nikoho nespasí pouze jejich nošení. Lékaři i vědci jasně říkají, že základem je správná hygiena. „Nakazit se můžete třeba i sáhnutím na kliku, pak se dotknete pusy a je to. Takže dezinfekce, časté mytí rukou a také omezení sociálního kontaktu,“ upozorňoval už dříve britský lékař Amir Khan, který se na stránkách televize Al-Džazíra vyjadřoval ke zmíněné čínské studii.

Právě Velká Británie v neděli ústy Borise Johnsona představila ambicozní očkovací plán. Všem dospělým lidem v zemi má být vakcína nabídnouta nejpozději do 31. července. A lidé nad padesát let tuto možnost dostanou nejpozději do 15. dubna. O něčem podobném si v Česku můžeme nechat maximálně zdát..

