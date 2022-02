Vietnamci, Bulhaři, Kubánci, Rumuni a další k nám zřejmě brzy zamíří ve velkém. Plán už existuje, potvrdili ministr a ekonom

V lednu se v České republice zvýšila nezaměstnanost na 3,6 procenta, což je o desetinu procenta více než v prosinci. Bez práce bylo 267 076 lidí, ovšem počet volných míst je stále výrazně vyšší. Na konci ledna sháněli zaměstnavatelé 351 680 lidí. Na jedno volné místo připadá v průměru 0,8 uchazeče. Vyplývá to z dat Úřadu práce ČR.

Nezaměstnanost v Evropské unii se pak dlouhodobě pohybuje kolem 6,5 procenta, Česko se tak nadále drží na špičce, což data z evropského statistického úřadu Eurostat potvrzují.

Kde najít zaměstnance?

Na jednu stranu pozitivní zpráva má ale i svou stinnou stránku. „Některé profese člověk z České republiky dělat nebude,“ upozornil v rozhovoru pro Čtidoma.cz ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. „Za mě tedy reálné zvát pracovníky ze zemí, které nám jsou blízké. Ať už jsou to země z bývalého SSSR, Vietnam či Kuba a další,“ doplnil.

Podobně to vnímá i ekonom Štěpán Křeček. „V prvé řadě bychom se měli zaměřit na kulturně příbuzné země s nižší mzdovou úrovní, jako je Slovensko, Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko či Bulharsko. V případě, že to nebude stačit, můžeme se zaměřit i na exotičtější země, s kterými již máme zkušenosti. Jedná se například o Vietnam.“

Pracovní povolení na omezenou dobu

Podle poradce premiéra Petra Fialy je důležité, aby Česká republika vydávala pracovní povolení pouze na omezenou dobu. „Jejich případné prodloužení by pak bylo závislé na tom, zda je s daným člověkem spokojen jeho zaměstnavatel. Naším zájmem by určitě nemělo být lákat problematické lidi, kteří v naší zemi nebudou odvádět dobrou práci.“

S tím souhlasí i Marian Jurečka. „Dvakrát podtrhuji bezpečné otevření pracovního trhu. A ještě jednou zdůrazňuji, že půjde o profese, které u nás nikdo dělat nechce,“ doplnil předseda KDU-ČSL s tím, že by se mohlo jednat například i o pracovníky z Kuby.

Češi nejsou dobře jazykově vybaveni

Dalším receptem na snížení počtu pracovních míst v Česku může být přilákání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců na pozice, u kterých české vysoké školy neprodukují dostatek absolventů. „Určitě bychom se však neměli dostat do situace, kdy zahraniční pracovníci budou vytlačovat Čechy z jejich zaměstnání. To by zbytečně zatěžovalo náš sociální systém,“ uvažuje Křeček.

Ekonom si myslí, že Česká republika může být zajímavá i pro pracovníky ze západní Evropy. „Například nadnárodní společnosti mohou Západoevropanům nabídnout na našem území stejně vysoké mzdy jako na jejich domácích trzích. Díky nižší cenové hladině v naší zemi se takto převedeným zaměstnancům zvýší životní úroveň.“

Tady však vidí jeden zásadní problém. „Do budoucna bychom se měli snažit zlepšit jazykové vybavení Čechů, aby si snadněji poradili s prací v mezinárodních týmech. Bohužel se zatím ukazuje, že nízká jazyková vybavenost vytváří bariéru pro zaměstnávání většího počtu cizinců,“ doplnil odborník pro Čtidoma.cz.

