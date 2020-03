Praha ruší výuku v autoškolách. Zdravotníkům umožní stát v zónách, omezují se úřední hodiny

Zrušená výuka v autoškolách navazuje na již zrušené provádění zkoušek žadatelů o licence řidiče taxislužby, které vyřizuje magistrát ve svém areálu na Bohdalci. Praha osloví všechna zdravotnická zařízení a umožní zdravotníkům snazší parkování v zónách placeného stání. "Pokud potřebují vyhradit parkovací místa pro své doktory nebo sestry, tak bychom mobilní značky osadili ihned," řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Konec turistických autobusů

Zastavit chce město i provoz turistických výletních autobusů. "Vyzveme společnosti provozující autobusy hop on-hop off, aby ukončily svojí činnost, aby byl všeobecně dostatek řidičů autobusů," řekl Scheinherr. Někteří řidiči jezdící na linkách MHD si totiž přivydělávají právě řízením autobusů pro turisty. "Takto bychom chtěli, aby se případně nákaza nešířila," vysvětlil Scheinherr.

Pražské radnice zkracují od příštího týdne úřední hodiny. Prodlužují také lhůty na zaplacení poplatků. Praha 8 zastavila vydávání rybářských lístků. Některé radnice provoz omezily už v uplynulých dnech, je to případ třeba Prahy 6 a 10. Také magistrát uzavřel budovy na Mariánském a Kafkově náměstí a omezil provoz ve Škodově paláci.

Vedení Prahy je v kontaktu s pro město strategickými společnostmi. "Klíčové pražské firmy jako Pražské služby, Pražské vodovody a kanalizace, Pražská vodohospodářská společnost, Pražská energetika, Pražská plynárenská, dopravní podnik a další nám každý den poskytují informace o tom, kolik zaměstnanců je v karanténě a zda jsou schopny zabezpečit standardní provoz. Zatím je vše v pořádku," uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

Štáb se zabýval rovněž problémem s ochrannými prostředky. Ministerstvo zdravotnictví je umístilo v Nemocnici na Bulovce, která část vyčlení pro Prahu. Následně je převezme Městská poliklinika a zajistí distribuci. "Zatím se ukazuje, že zásoby, které k nám míří, jsou pouze v počtu jednotek tisíc. Pokud by se to potvrdilo, zásoby by byly významně nedostatečné a museli bychom je rozdělovat podle priorit," doplnil primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Poskytovatelé služeb v Praze poptávají na 590.000 respirátorů.

