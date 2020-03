Přehled: Jsem OSVČ a chci přežít, na co mám nárok a za jakých podmínek?

Pro OSVČ začaly těžké dny, které budou pro mnoho z nich znamenat konec časů, které znaly dodnes. Stát pro ně v souvislosti s pandemií koronaviru přichystal nejrůznější pobídky a úlevy. Budou ale stačit? Není to vlastně tak, že likvidace střední třídy se někomu náramně hodí? Na co máte jako OSVČ nárok a za jakých podmínek?

Podle odhadu společnosti Deloitte by letos česká ekonomika klesnout mohla až o deset procent. V reálu by to znamenalo rapidní zvyšování nezaměstnanosti, dovoz, vývoz i průmyslová výroba v takovém případně klesne o dvouciferné číslo. Navíc spousta zakázek se od živnostníků a malých firem přesune k velkým firmám.

K tomu ještě vláda chystá odkup státních pohledávek ČNB, což pravděpodobně znehodnotí úspory. Přitom ještě na začátku letošního roku se počítalo s tím, že ekonomika o dvě procenta poroste. OSVČ žijí v podstatě jen z toho, co si sami vydělají. V případě problémů je cítí mezi prvními. Co tedy stát vymyslel, aby jim pomohl?

Úvěry a hypotéky

Většina tuzemských bank (na aktuální stav se však pro jistotu vždy ptejte u své banky) rozhodla, že vzhledem ke stávající situaci svým klientům umožní na tři měsíce odložit splátky spotřebitelských úvěrů a hypoték. Malí a střední podnikatelé, kteří utrpěli ztráty, budou moci využít bezúročný úvěr z programu COVID 2, kde bude k dispozici 5 miliard korun. Záruku dá Českomoravská rozvojová banka, tam také půjde o bezúročný úvěr žádat. Podle ministra průmyslu a obchodu Havlíčka se tak stane „v nejbližší době“. Půjčky z tohoto programu nebudou limitovány žádnou minimální hranicí (u COVID 1 to bylo 500 tisíc a ti nejmenší živnostníci tedy měli smůlu). V praxi to tedy bude znamenat, že si bude možné půjčit třeba jen třicet nebo padesát tisíc korun. Půjčky budou splatné s ročním nebo dvouletým odkladem.

Stát podnikatelům škodu hradit nebude

Vláda se nově zodpovědnosti za omezení, které nařídila, částečně vyhýbá. Nová opatření, která byla doporučena ministerstvem zdravotnictví a vláda je vzala na vědomí (tedy je nevyhlásila sama vláda), už se totiž neřídí krizovým zákonem, ale zákonem o ochraně veřejného zdraví. Pro podnikatele to znamená, že zatímco v prvním případě mohli žádat o náhradu škody (například zkažené jídlo apod.), teď už to nejde. Zákon o ochraně veřejného zdraví s ničím takovým vůbec nepočítá. Vláda alespoň slíbila, že osoby samostatně výdělečně činné, které zasáhla vládní opatření proti koronaviru, dostanou od státu 15 tisíc korun měsíčně, a to po dobu trvání mimořádných opatření. Tato částka se nebude danit. Pro většinu z nich je to však nedostatečné, uzavřením svých provozoven kvůli rozhodnutí státu samozřejmě přicházejí o daleko více.

Daně

Možnost odkladu podání daně fyzických a právnických osob o tři měsíce byl jeden z první kroků, který vláda udělala. K posunutí samotného data by bylo potřeba změnit zákon, ovšem ministryně financí Alena Schillerová oznámila, že zodpovědné úřady prominou sankce za pozdní podání. V praxi to znamená, že nejzazší termín k podání je 1. července. Není třeba prokazovat důvody pozdního podání.

Kontrolní hlášení

Už dnes platí, že první pokuta ve výši tisíc korun za pozdní podání kontrolního hlášení se promíjí. V rámci „koronavirového balíčku“ se teď promine i druhá sankce, která je ve stejné výši. Opět není třeba nijak dokládat důvody, proč jste kontrolní hlášení neodeslali včas.

Zdravotní a sociální pojištění

Přehled příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu je možné podat až do 3. srpna 2020. Stejně tak se odkládá účtování případného penále za dlužné pojistné. Dále OSVČ nemusí od března do srpna platit zálohy na zdravotní (2 352 Kč) a sociální (2 544 Kč) pojištění. Znovu není třeba o cokoli žádat, děje se tak automaticky plošně.

Ošetřovné

V původním návrhu chybělo ošetřovné pro OSVČ, což vláda naštěstí napravila. Platí pro rodiče s dětmi do 13 let, kteří jsou OSVČ na hlavní činnost a se svým potomkem museli zůstat doma. Dostanou zhruba 13 tisíc měsíčně čistého (424 Kč za kalendářní den včetně sobot a nedělí), žádost je třeba podat na příslušném živnostenském úřadě.

Změny v EET

Dlouho to vypadalo, že se tak nestane, nakonec se však náběh 3. a 4. vlny EET odkládá. Navíc se plošně a bez nutnosti o to žádat pozastavuje povinnost evidovat tržby po dobu stavu nouze a následující tři měsíce po jeho skončení. Nikdo tak nemůže být kontrolován. Nový podnikatelé nemusejí na finanční úřady pro registrace, těm stávajícím odpadá povinnou aktualizací certifikátu.

Pomoc měst

Některá města se pomalu, ale jistě rozhoupávají a připravují vlastní programy pro OSVČ, kteří u nich podnikají. Například v Ostravě už přišli s nabídkou ve formě odložení splatnosti nájmu, případně odpuštění nájmu, rychlou finanční pomocí 20 tisíc korun i dotačním programem do 100 tisíc korun. Je jisté, že nejsou v této činnosti jediní. Sledujte tedy webové stránky svého města.

