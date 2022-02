Vymyká se letošní zima normálu? Co čekat v dalších letech vysvětlil klimatolog Zdeněk Žalud

Čekali jsme sněhové závěje a koulouvačky, ale dočkali jsme se jen zvýšené rychlosti větru a dešťových přeháněk. Podle klimatologa Prof. Ing. Zdeňka Žaluda, Ph.D, se letošní zima z hlediska trendu nijak neliší.

„Tato zima není v porovnání s posledními deseti nebo patnácti zimními obdobími žádnou výjimkou. Už relativně dlouho pozorujeme trend, který udává, že zimy budou teplejší, bude méně sněhu a více kapalných srážek,“ uvedl pro Čtidoma odborník.

„Samozřejmě se střídají zimy, kdy je toho sněhu trochu více, kdy máme vyšší teploty a nižší teploty, ale to je takzvaná variabilita. My tu ale hovoříme o něčem, co se jmenuje změna. Ta změna značí, že ta variabilita má jakýsi trend. Dlouhodobě je sice něčeho více a poté zase méně, celkově to ale směřuje k tomu, že jsou ty zimy teplejší,“ vysvětlil.

Jedná se zkrátka o dopad zesíleného skleníkového efektu, se kterým teď podle klimatologa už bohužel nejde nic dělat. Jde tedy o již mnohokrát zmiňované globální oteplování, které můžeme pociťovat čím dál tím více.

Podle tohoto trendu ale nejde jasně předpovídat, mezi jakými teplotami se budeme pohybovat v příštím zimním obdobím, tam hraje roli právě variabilita.

Nejde ani říci, že tuto zimu se již sněhu nedočkáme, možná je to právě naopak. Z dlouhodobého hlediska ale budou zimy zkrátka teplejší a teplejší a v určitý moment se tak se sněhem budeme muset nadobro rozloučit.

„Dlouhodobý trend je naprosto jasný, zimy jsou teplejší a sněhu je méně. Vítr by se ale v Evropě zvyšovat neměl, trend rychlosti větru na našem území je spíše opačný, to ale neznamená, že nás v budoucnu nemůže čekat měsíc, ve kterém bude rychlost větru zvýšená. Pohyby větru záleží zejména na vyrovnávání tlaků v tlakovém poli. Tento trend ale zdaleka není tak významný jako ten teplotní,“ dodal Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

