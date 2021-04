Promyšlený tah mučedníka, nebo zbytečná oběť? Putin ustojí i Navalného smrt, tvrdí odborník Svoboda

Když se po otravě novičokem Alexej Navalnyj zotavil v berlínské nemocnici Charité, jen málokdo předpokládal, že by vůbec uvažoval o návratu do rodné vlasti. „On ten jeho návrat byl od začátku pro něj vlastně jedinou možností. Nebylo moc jasné, co by vlastně dělal v zahraničí,” tvrdí vysokoškolský pedagog se zaměřením na Rusko. Jak vidí celý případ Alexeje Navalného?

Probudit revoluci

Svět se strachem sleduje vývoj zdravotního stavu opozičního politika a hlasitého kritika režimu Vladimira Putina Alexeje Navalného. Za své názory je trnem v oku Kremlu a v posledních měsících zažívá dobrodružství na hraně života a smrti. Když byl 20. srpna otráven a následně převezen z ruského Omsku do Berlína, zdálo se, že jako disident dožije po zotavení mimo mateřské Rusko. Zvolil však zcela nečekanou cestu. Demonstrativně se vrátil do rodné vlasti, kde byl ihned na letišti zatčen a následně odsouzen na 3,5 roku.

Mohl očekávat, že se k němu režim Vladimira Putina zachová tímto způsobem? „Dovolím si říci, že vývoj událostí čekal, možná si mohl myslet, že zvedne prostě ještě větší vlnu protestů až k revoluci. Ale mám pocit, že na to je až příliš velký realista,” tvrdí Svoboda.

Smrt mučedníka

O tom, že se Navalnyj rozhodl být mučedníkem, nasvědčuje i současná hladovka, kterou drží od konce března. Vyhrocený vztah Ruska a západního světa tak má protagonistu, který v budoucích diplomatických vztazích sehraje velmi důležitou roli. Navalnyj se však svým konáním snaží probudit hlavně občany Ruské federace. Jeho smrt by mohla v zemi s autoritářským režimem způsobit silnou vlnu demonstrací.

„Rusko, respektive současný režim, by ustál i jeho smrt. Obehnat Moskvu a Petrohrad kordony policistů není nijak složité, situace není nastavená tak, že by se bezpečnostní složky obrátily proti Putinovi,” naznačuje Svoboda možný pokus Navalného svým mučednickým konáním probudit revoluci.

Protestovat v současném Rusku však není nic samozřejmého, aspoň ne tak, jak to známe z příkladů v zemích, kde stále fungují principy demokracie. „Protesty jsou různého charakteru, ale musíme si uvědomit, že každý, kdo vyjde na ulici, riskuje postihy sahající od pokut až po různé vyhazovy z práce. Není to to samé jako jít na demonstraci u nás, i když je neohlášená,” vysvětluje Svoboda s tím, že neočekává, že by možná Navalného smrt mohla spustit větší konflikt v mezinárodním měřítku.

Ruský opoziční kostlivec

V současné chvíli je zdravotní stav Alexeje Navalného velmi vážný, což potvrdil na Twitteru i jeho právní zástupce Vadim Kobzev. Podle lékařů mu v důsledku hladovky selhávají ledviny.

Sám Navalnyj vyslal na sociální sítě zatím poslední vzkaz, v němž píše: „Kdybyste mě teď viděli, tak byste se zasmáli. Po cele vrávoravě chodí kostlivec. Ohromné díky vám všem. Takových, jako jsem já, který nemá nic kromě hrnku s vodou, naděje a víry ve své přesvědčení, je opravdu mnoho. Jak v Rusku, tak v zahraničí.”

Potenciální smrt Alexeje Navalného by otevřela mnoho otázek a způsobila bezesporu nepřehlédnutelnou vlnu demonstrací, ale Rusko by zároveň přišlo o nejhlasitějšího kritika Kremlu, který pravidelně naleptává důvěru v současného prezidenta Vladimira Putina.

