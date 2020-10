Ruská vakcína proti koronaviru má 144 nežádoucích účinků. Bezpečná by mohla být jen pro zdravé lidi

Vakcína by stejně jako jakýkoliv jiný lék, měla přinášet hlavně pozitivní odezvu, tedy zlepšení stavu pacienta, případně jej chránit před nákazou v budoucnu. Ta, kterou vyvinuli v Rusku ale, jak se zdá, s sebou nese více negativ, než pomoci. Sami tamní vědci přiznávají, že bylo pozorováno 144 nežádoucích reakcí organismu pacientů. A to už je počet, který jistě povede k zamyšlení…

Malá skupina testovaných

Je pravdou, že testování nového léku proběhlo na velmi malé skupině pacientů - podle výsledků testů tedy naštěstí. U 38 lidí, kteří se testování potenciální vakcíny zúčastnili, se po její aplikaci rozvinuly například otoky, svědění v místě vpichu, ale i bolesti a podobně. U většiny dobrovolníků pak byla pozorována nevolnost, zvýšení teploty, bolest hlavy, snížená chuť k jídlu, bolest v krku, celková telesná slabost, neprůchodnost nebo výtok z nosu a podobně.

Pomáhá nebo škodí?

Vzhledem k těmto zjištěným výsledkům je velmi diskutabilní, zda by vakcína spíše pomohla nebo uškodila. Každopádně současné doporučení je takové, že by nový lék neměli užívat děti do 18 let a lidé starší než 60 let, pro které může být vakcína vysloveně nebezpečná. Další skupinou obyvatel, která se musí léku vyvarovat, jsou těhotné ženy. Také u lidí s alergiemi a chronickými onemocněními je třeba při aplikaci vakcíny postupovat “s velkou opatrností”. Pokud si tedy závěry studie shrneme, je ruská vakcína pravděpodobně využitelná pro skupinu lidí mezi 18 a 60 lety v případě, že jsou celkově zdraví, netrpí chronickou chorobou nebo alergií a nejde o těhotné ženy.

Neví se, jak dlouho působí

Kromě specifikace nežádoucích účinků na její potenciáln příjemce ale uvedená zpráva o výsledku testů neuvádí žádné informace o tom, jak dlouho by měla být vakcína účinná a jak reaguje s jinými léky. „Jinými slovy, domácí vakcínu je třeba ještě prozkoumat,“ cituje v článku, týkajícím se nové vakcíny ruská Pravda s tím, že byla zatím testována na velmi úzké skupině lidí. Výsledky se ale bohužel zatím příliš slibně nejeví.

Vývoj probíhá v Moskvě

Vývoj vakcíny řídí a výsledky zveřejnil Gamaleyův Výzkumný ústav epidemiologie a mikrobiologie. Ten má své sídlo v Moskvě a spadá přímo pod řízení Ministrerstva zdravotnictví Ruské federace. Založen byl již v roce 1891 Felixem Blyumentalem a pojmenován byl podle významného ruského vědce Nikolaye Gamaleye, který byl znám jako průkopník v mikrobiologii a výzkumu vakcín v Rusku. V roce 1919 byl ústav znárodněn.

