Ruský diplomat nakupoval v Česku nelegální munici. Díky imunitě musel být propuštěn

Policie zatkla v červnu v Říčanech ruského diplomata, který podle kriminalistů v Česku nakupoval nelegálně náboje do odstřelovacích pušek a další munici. Uvedl to dnes server iROZHLAS.cz s odvoláním na čtyři zdroje z nejvyšších pater českých tajných služeb, dalších bezpečnostních složek a diplomacie. Radiožurnálu řekly, že zatčeným byl zaměstnanec ruské ambasády v Praze z vojenské sekce. Kvůli diplomatické imunitě byl muž propuštěn na svobodu, ihned po propuštění odcestoval do Ruska.

Na co přesně byly určeny finské náboje Lapua do odstřelovacích pušek, které ruský diplomat nakupoval na říčanském parkovišti, není jasné. Vyšetřovatelé podle informací Radiožurnálu pracují s verzí, že ve skutečnosti šlo o skrytého spolupracovníka ruské tajné služby GRU. Důkazy pro to ale stejně jako v dalších obdobných případech chybí. "Bylo toho každopádně hodně a na koroptve to samozřejmě nekupoval. Zřejmě to bylo určené pro evropské gangy nebo pro speciální ruské jednotky, které v Evropě tajně působí," řekl Radiožurnálu velmi dobře informovaný zdroj.

Ruská ambasáda nereaguje

Ruská ambasáda v Praze na dotazy Radiožurnálu zaslané e-mailem na oficiální adresu velvyslanectví nereagovala. Podle zdrojů serveru z diplomatických kruhů přitom ruská strana v tomto případě proti postupu českých orgánů nijak neprotestovala a stáhla zadrženého muže v naprosté tichosti. Mimo jiné tím předešla oficiálnímu vyhoštění, píše web.

Ministr zahraničních věcí za ČSSD Tomáš Petříček se k aféře podrobněji nevyjádřil, zároveň ji ale nepopřel. "Nemohu tuto záležitost komentovat, jedná se o věc policie a jsem přesvědčen, že bychom měli nechat policii pracovat," konstatoval Petříček.

Lži a výmysly

Informace nechtěl poskytnout ani mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Policie už dříve médiím k zásahu sdělila, že to bylo v souvislosti s daňovou trestnou činností. Podle fotografií z místa je ale patrné, že kriminalisté zabavili množství střeliva. Detektivové případ podle zdrojů Radiožurnálu stále vyšetřují. Munici policie zabavila.

