Rusové se diví Trumpově hysterii. Americký prezident mluvil o vůdcovské roli a nejlepších zbraní historie

Ruská kosmická agentura Roskosmos pogratulovala Spojeným státům a soukromé americké společnosti SpaceX za úspěšný pilotovaný let k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) novou americkou lodí. Roskosmos zároveň označil chování amerického prezidenta Donalda Trumpa po prvním letu s posádkou z území USA po devíti letech od skončení programu raketoplánů za hysterii.

„To, co se stalo, se mělo stát již před dávnou dobou. Nyní to nejsou jen Rusové, kdo létá k ISS, ale také Američané. To je báječné!“ napsal na twitteru mluvčí Roskosmosu Vladimir Ustimenko. Zároveň dodal, že hysterii vyvolanou úspěšným startem rakety Falcon 9 s lodí Crew Dragon je těžké pochopit.

Trump, který sobotní start sledoval přímo v kosmodromu na floridském mysu Canaveral, prohlásil, že USA získaly zpět své místo světového vůdce ve vesmíru a že se již nemusí spoléhat na milosti od cizích zemí. Řekl také, že Spojené státy brzy budou mít ty nejlepší zbraně historie, jaké si je možné jen představit.

Miliardy za místo v Sojuzu

Od konce programu raketoplánů v roce 2011 spoléhal americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) v dopravě astronautů do kosmu na ruské lodě Sojuz. Roskosmos za to od Američanů získával značné finanční prostředky. Místo pro jednoho astronauta v Sojuzu v plánovaném podzimním letu přijde NASA na více než 90 milionů dolarů (přes 2,2 miliardy korun).

Šéfovi NASA Jimu Bridenstineovi přes twitter pogratuloval jeho protějšek z Roskomosu Dmitrij Rogozin. „Bravo! Vím, jak jsi dychtil, aby se tato velká událost stala úspěchem,“ napsal Rogozin.

Cesta na Měsíc

Rogozin rovněž prohlásil, že oceňuje vtípek zakladatele SpaceX Elona Muska, který po úspěšném startu Crew Dragonu prohlásil, že trampolína funguje. Musk tímto žertovným výrokem reagoval na Rogozinova slova z roku 2014. Rogozin tehdy ještě jako místopředseda ruské vlády jakoby žertem komentoval americké sankce namířené proti ruskému kosmickému průmyslu. Navrhl Spojeným státům, aby své astronauty dopravovaly na ISS trampolínou.

K budoucnosti ruského dobývání kosmu Ustimenko řekl, že Rusko se letos chystá vyzkoušet dvě nové rakety a že v příštím roce spustí lunární program. „Bude to zajímavé,“ uvedl. Na Měsíc se chystají také Američané, kteří jsou doposud jedinou zemí, které se podařilo vyslat na lunární povrch posádku. Cesta k Měsíci se pro USA má stát odrazovým můstkem k letům na Mars.

