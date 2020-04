Sestřička z vinohradské nemocnice: Netestují nás, protože se bojí, že někdo může být nakažený

Slyšet někoho z vlády prezentovat skvělé úspěchy v boji s koronavirem a pak si vyslechnout realitu od sestřičky z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je podobné jako sedět v Trabantu a ve Ferrari. Naprosto odlišný pocit z jízdy i informace o výkonu.

Vláda se dlouhodobě snaží vykreslit se jako špičkový vůz, který nemá konkurenci pomalu na celém světě. Jenže ve chvíli, kdy se postaví na start závodu, v rychlosti značně pokulhává a její důvěryhodnost je narušena. Není se čemu divit, protože sestavit konkurenceschopný auťák jen z vadných čínských komponentů není nikdy dobrá volba.

Prý by se zastavily operace

Situace v českém zdravotnictví je dlouhodobě napjatá. Kdo zůstal a neodešel za lepším do Německa či Rakouska, stojí teď u nás v první linii. Lékaří i zdravotní sestřičky riskují vlastní zdraví a čelí nemoci COVID-19. „Nikdo nás netestuje. Možná jsme nakaženi, ale musíme fungovat,“ řekla nám sestřička z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, která si přála zůstat v anonymitě, redakce její totožnost samozřejmě zná.

Podle ní je za tím obava z toho, že by některá oddělení vypadla. „Kdyby zjistili, že je personál nemocný, nemohlo by se operovat. Což by byl samozřejmě průšvih,“ doplnila s tím, že teď mají na směnu dvě jednorázové roušky. Chtěli jsme vyjádření přímo z nemocnice, tisková mluvčí Tereza Romanová i přes urgence na dotazy nereagovala. I to svědčí o tom, že v nemocnici možná nebude vše úplně v pořádku. Téměř tři dny na odpověď není zase tak málo.

V Motole povinně měří teplotu

Jinde je naopak v pořádku testování i komunikace. „My máme deset zaměstnanců pozitivních na COVID-19. Tak nevím, jak jinak bychom to zjistili než tím, že pravidelně testujeme,“ sdělila nám Pavlína Danková z Fakultní nemocnice v Motole. „Zaměstnanci mají i povinnost měřit si při nástupu do práce teplotu. Když je zvýšená, jdou okamžitě na odběry,“ doplnila.

Všem zdravotníkům a lidem, kteří stojí v první linii, patří obrovský dík. Ve většině případů totiž mají od státu ochranných pomůcek žalostně málo, přesto se každý den do práce vrací.

