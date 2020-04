Pokuta až 10 000 na místě za porušení pravidel. Jen není úplně jasné, jaká to jsou

Vládní nařízení, související s nouzovým stavem a snahou zastavit šíření koronaviru, bude nyní pravděpodobně ještě snáze vymahatelné. Poslanci schválili zákon, který umožňuje příslušníkům Policie České republiky i strážníkům městské policie na místě udělovat například za nenošení roušky, porušení omezení pohybu nebo dalších pravidel pokutu až do výše 10 000 korun.

Šetřit čas hygienikům

Důvodem, kterým ministr vnitra Jan Hamáček tento návrh zákona hájil, je ušetření času pacovníků krajských hygienických stanic, kteří museli postupované přestupky projednávat. Přesto se ale domnívá, že ve většině případů bude i nadále stačit domluva. Každopádně je podle něj vhodné, aby měli policisté a strážníci v rukou možnost pokutu udělit. Návrh zákona však nepřipravovalo ministerstvo vnitra, ale zdravotnictví.

Pokutovat - ale za co?

Opozice, která pro tento návrh nehlasovala, zákon kritizuje jako nejednoznačný. Není zde podle ní jednoznačně vymezeno, o jaké konkrétní přestupky se má jednat.

„Když jste v Lánech podstrkávali sýr pod gumičkou, zakročil policista nebo budete řešeni ve správním řízení?“ obrátil se Miroslav Kalousek na účastníky setkání s prezidentem v Lánech, které vyvolalo velkou kritiku. Zároveň konstatoval, že pravděpodobně nebudou mít policisté při sobě platební terminál a mohlo by docházet i k podvodům.

Situace se bude vyvíjet, co na to zákon?

„Rozumím tomu, ale musí být mnohem jasnější, co se smí a co se nesmí. Pokud je řečeno, že každý má mít na veřejnosti roušku, tak to opravdu znamená, že se nesmím ani napít kafe? V tomto jsou problémy. Počítejme také s tím, že se řídíme současnou situací. Za několik měsíců při chytré karanténě se bude předepisovat například to, že do obchodu smějí jen tři lidi. Kdo bude pokutován? Ten čtvrtý?“ ptal se Marek Benda za ODS.

„Jsme v situaci, kdy vše funguje na dobré vůli občanů a bude to fungovat, protože nám věří. Byl bych velmi opatrný a raději bych využil variantu navrhovanou Martinem Kupkou, že když někdo nechce poslechnout, tak jej pokutovat za to, že nechce poslechnout, ale ne za to, že porušil nařízení, o kterých mnozí z nás nevědí, jak si je vykládat.“

Ještě dva kroky k platnosti zákona

Návrh zákona byl schválen jen těsnou většinou přítomných poslanců. Nyní jsou na tahu senátoři a prezident. Zdá se ale, že nakonec bude schválen a my si budeme muset dávat dobrý pozor na to, jaká pravidla platí právě dnes…

