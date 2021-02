Sucho už v ČR není problém. Deště a tající sníh pomáhá půdě nejlépe za posledních pět let

Problém se suchem je v České republice menší než v posledních pěti letech. Půdu dosytily deště a tající sníh a dostane se do ní ještě voda ze sněhu, který v půli února ležel i v nižších polohách. Únorové sněžení by mělo citelně zlepšit i situaci v některých místech západních a severozápadních Čech, kde pětiletá suchá epizoda přetrvávala i v lednu. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí Mendelovy univerzity Filip Vrána.