SuperStar: Leoše Mareše uchvátily mladé soutěžící. Palo Habera měl ale obavy o jejich zdraví

Pod příspěvkem se dokonce objevila i dodatečná pochvala „Máme strašně talentované soutěžící.“

Ještě více nadšení než Leoš ale z duetu byli fanoušci. Netrvalo to dlouho a pod videem se objevilo neuvěřitelné množství obdivných komentářů. „Husí kůže všude,“ napsala divačka.

„Právě jsem se rozpustila,“ přiznala další své nadšení. Příspěvek nezapomněly okomentovat i samotné dívky, které sdílení svého duetu na Leošově instagramu braly jako obrovskou poctu.

„Leoši, LOVE YOU! děkujeme, to je nej,“ vyjádřila se k příspěvku Valérie. „Děkujeme moc moc moc,“ následovala ji Katarína.

Co bylo špatně?

Všichni porotci dokáží perfektně rozpoznat zkrátka a dobře, kdo na to má a kdo ne, ale jen málokdo má tak neuvěřitelný ostříží zrak jako Palo Habera.

Když totiž přišla dvojice dívek před porotu, aby jim duet zazpívala, Palo začal mít obavy o zdravotní stav Kataríny Pustainové. Stála totiž trochu křivě, nakonec se ale ukázalo, že to naštěstí není tak vážné, jak to vypadá.

Soutěžící Katka jen nebyla zvyklá chodit na vysokých podpatcích, a měla tak problém udržet si na jehlách rovnováhu. Nakonec si boty raději vyzula, aby to neovlivnilo celkový dojem z jejího duetu s Valérií.

Není to ale poprvé, co dívky porotu naprosto oslnily. Valérie v minulosti zazářila i s písní Flashlight, která jí tehdy pomohla probojovat se do dalšího kola.

