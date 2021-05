Testování na covid ve firmách má smysl. Jak ale nenaletět a kde vzít jistotu, že pořizujete účinné testy?

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger nedávno oznámil, že v rámci motivace lidí k očkování proti covid-19 už nebudou testy na tuto nemoc zdarma. Už příliš neřeší, že některé skupiny obyvatel se nemohou nechat očkovat, protože na ně prostě ještě nepřišla řada a na vakcínu nemají nárok. A co když máte firmu? S kompenzacemi za nákup testů to také není úplně růžové, protože většinou netušíte, kdy vám peníze dorazí.

Kvalita testu a kvalita testování. Důvěryhodný test má účinnost aspoň 98 %, je registrován známou laboratoří

Principem testu je odhalit nakaženého a zároveň neposlat zdravého člověka do karantény. Nebo by to tak alespoň mělo být. Ovšem PCR testy občas zavřou doma člověka přesto, že už dávno není infekční. Dobrý antigenní test by měl odhalit právě jen nemocného.

U používaných testů je vhodné prověřit několik parametrů. Jedním z nich je klinická účinnost. Ta by neměla být pod 98 %. Dalším parametrem je laboratoř, kde byl test certifikován. Špatný test necertifikuje třeba Švýcarsko nebo Německo. Příkladem může být Newgene, sice čínský, ale s účinností 98,1 až 98,4 % při odběru vzorku ze slin - certifikovaný je v Ženevě.

U nás je na trhu mnoho testů sice "povolených" ministerstvem zdravotnictví, ale fakticky je nikdo nezkoumal. Je to vidět z výsledků testů ve školách i ve firmách, kde probíhá samotestování pochopitelně těmi nejlevnějšími testy. Ve školách jsou promile nakažených, ve firmách desetiny procenta. Kde tedy jsou všichni ti nakažení?

Dalším parametrem je způsob odběru. Pokud je vzorek odebírán laicky nebo nedbale, tak se zásadně zvyšuje nepřesnost testů. Firma se tak může stát ohniskem covidu, a být tedy vyřazena z provozu.

Mezi testovacími firmami jsou zásadní rozdíly. V kvalitě testů a administraci

Dnes už každá firma ví, kde si může koupit testy nebo jak si pozvat "testovací" firmu. Ta druhá možnost je paradoxně levnější, protože není třeba čekat na kompenzaci peněz za nákup testů. Navíc odborná firma zajistí kvalitní odběr vzorků.

I testovací firmy si někde musí pořídit testy. Ptejte se na parametry testů a na procento zjištěných nemocných i na procento ověřených nemocných prostřednictvím PCR testů. To vám o firmě mnoho napoví. Administrace: Firma potřebuje evidenci testování a důvěryhodný, nejlépe vícejazyčný certifikát o bezinfekčnosti. A nechce ztrácet čas. Zde jsou mezi testovacími firmami zásadní rozdíly, ptejte se na výkazy a nechte si ukázat potvrzení o bezinfekčnosti.

Certifikát jako benefit pro zaměstnance

Firma se má samozřejmě věnovat hlavně své výrobě. Testování zaměstnanců je však aktuální nutnost, ať už se nám to líbí, nebo ne. A stále dává smysl, protože pokud se covid ve firmě rozjede, může to znamenat zásadní komplikace.

Navíc zaměstnanci firem potřebují doklad o bezinfekčnosti nejen pro úřady, ale hlavně pro klienty a vlastně i pro sebe. Dobrá firma dokáže doklad infekčnosti prezentovat jako benefit, zaměstnanci vidí, že vše funguje, a vedení firmy ocení, když se zbytečně neztrácí čas.

