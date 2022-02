Topíte dřevem místo drahého plynu či elektřiny? Připravte se na nejhorší, brzy vám to zřejmě zakážou

Energetická krize v Evropě nabírá na obrátkách, vlády států EU se pokouší snižovat dopad obrovských cen energií na koncové uživatele dotacemi a cílenými podporami. Česká vláda premiéra Petra Fialy se pokouší o to samé, ale informování obyvatel ohledně schválené adresné pomoci zatím nefunguje dobře. Opozice systém vládních podpor úspěšně cupuje a volá po plošném odpuštění DPH za energie. Energie mezitím neustále zdražují, a nahoru jde kromě elektřiny a plynu také cena tepla.

Prozíraví občané, kteří bydlí v domech s možností instalace kotlů či krbových kamen na spalování dřeva, protáhli s podzimem komíny, nainstalovali nebo vyčistili zařízení a sehnali si otop na zimu. Pokud mají systém dobře promyšlený, ušetří oproti vytápění plynem nebo elektřinou měsíčně i tisíce korun. Další část obyvatel Česka přešla na topení dřevem před dvěma lety, kdy přišel zákaz spalování tuhých paliv ve starých zařízeních. A další legislativní změna je nachystána na září 2022, odkdy se bude smět topit uhlím pouze v moderních kotlích se specifikací normy Ekodesign. Patříte k těmto šťastlivcům a věřili jste, že máte před energetickou krizí pohodlný náskok? Pak vás asi zklameme.

Výsledky dat, posbíraných ve Velké Británii, na téma spalování dřeva jsou až děsivé. Upozornil na to web energozrouti.cz s odkazem na studii Britské vlády. Podle čerstvě zveřejněných dat z pohledu emisí toxických částic je topení dřevem horší pro ovzduší než silniční doprava v celé Anglii. „Množství prachových látek, které pocházejí ze zdrojů spalujících dřevo se sice podle údajů zmenšil z 38% na 17%. I přesto ale spalování dřeva zůstává hlavním přispěvatelem ke znečištění ovzduší těmito částicemi. Silniční doprava pak podle zprávy tvoří zhruba 13% znečištění částicemi PM 2,5,“ píše web energozrouti.cz.

Co je to částice PM 2,5? Jsou to malé prachové částice, které tak zvaně vpustí toxické látky do lidského těla přes plíce. Toxiny se pak krví dostanou do mnoha důležitých orgánů a mají dlouhodobý vliv na zdraví. To je smozřejmě hledisko, které je třeba brát vážně, stejně jako znečišťování ovzduší a emise skleníkových plynů.

