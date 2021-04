UEFA prý má jasný důkaz o Kúdelově rasistické urážce

Nejen fanoušci Slavie se cítí ukřivděni. Právem? Na první pohled to tak vypadá. Protože nikdo nepředložil důkaz, že Kúdela Kamaru opravdu rasisticky urazil. Tvrdí to hráč Glasgow a jeho parťák, což ale znamená jen málo. Je to tvrzení proti vysvětlení českého stopera, který rasismus kategoricky odmítl.

Kdyby nebyl důkaz, verdikt je jiný

„UEFA zřejmě má pádný důkaz o vině Ondřeje Kúdely. Jinak by totiž takový verdikt nevynesla,“ řekl pro Radiožurnál bývalý předseda Disciplinární komise ČMFS JUDr. Alexander Károlyi. Podle něj se v případech, kdy není vina jednoznačná, zvýhodňuje obviněný. „Rozhodují podle římského práva.“

Károlyi zároveň doplnil, že UEFA zvolila naprosto běžný postup, když nejprve oznámila verdikt a až poté bude posílat odůvodnění. To může trvat několik týdnů. Až pak se tedy zřejmě dozvíme, co mají šéfové evropského fotbalu v ruce.

Pan Mynář se nechal unést

„Odsuzujete slušného člověka bez jediného důkazu. Znemožňujete sportovci plnit si sen v Evropské lize. To vše jen proto, abyste naplnili zvrácená očekávání úzké skupiny aktivistů a klubu neschopného vítězit na hřišti, o to více však vykřikujícím prázdné a ublížené fráze o rasismu,“ napsal, mimo jiné, kancléř Vratislav Mynář představitelům UEFA.

Jenomže si zřejmě nezjistil, jak tato organizace funguje. Kdy vynáší verdikty, jakým způsobem pak doručuje zdůvodnění a tak dále. Na obranu pana kancléře však budiž zmíněno, že je opravdu věrným fanouškem Slavie. Tak se možná nechal trošku unést.

