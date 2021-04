Uprchla z KLDR a popisuje tamní hrůzy: Říkali, že Kim je Bůh a čte myšlenky, jsem na seznamu jeho vrahů.

Jejího otce zavřeli do koncentračního tábora, přátelé umírali. Yeonmi Parková se tedy rozhodla prchnout z KLDR, svěřit se osudu a nevyzpytatelným obchodníkům s lidmi. Absolutně netušila, co ji čeká. Dnes žije v Chicagu a pro The Sun otevřeně promluvila o zvěrstvech a porušování lidských práv.

Viděla jsem mrtvé i brutální popravy

Má odvahu, dobře si totiž uvědomuje, že vrazi Kim Čong-una mohou číhat doslova na každém rohu. „Jsem už mnoho let na seznamu cílů. Obávám se, že se mě pokusí zabít. Stále mi někdo vyhrožuje smrtí,“ pokyvuje hlavou. Toto pro ni ale kupodivu není to nejhorší. V Severní Koreji totiž nechala mnoho svých přibuzných a netuší, zda jsou vůbec ještě naživu.

„Je to strašné. Uvědomuji si, že byli potrestáni za můj útěk. Ale já už opravdu dál nemohla. Viděla jsem na ulicích mrtvé lidi, donutili mě účastnit se brutálních poprav. Jako děti jsme musely sedět vepředu, protože jsme nižší, než dospělí,“ vzpomíná na hrůzy severokorejského režimu.

Severní Korea jako náboženství

Pro The Sun dále potvrdila, že dětem od malička "vymývají mozky" proto, aby byly vláda a strana povážovány za všemocnou. Dokonce prý věřila, že její myšlenky umí číst zesnulý Kim Čong-il (otec současného vůdce, který zemřel v roce 2011). „Severní Korea je náboženství,“ hlesla potichu Yeonmi Parková. „Bylo nám řečeno, že Kim je bůh a že ví, na co myslíš a kolik vlasů máš na hlavě.“

Mladá žena vysvětluje, jak těžký je život v KLDR. Většina lidí podle ní nemá elektřinu na delší dobu ani přístup k internetu. „Život za hranicemi země je záměrně zcela ignorován,“ podává svědectví aktivistka, která se bojí stejného osudu, jaký čekal na novináře Jamala Khashoggiho. Ten byl v roce 2018 zavražděn na saúdskoarabském konzulátu.

Porušování lidských práv je obrovské

Všeobecně se předpokládá, že severokorejská vláda provedla atentáty na cizí půdě již dříve, včetně útoku na bratra Kim Čong-una na malajském letišti v roce 2017. Dvě ženy, které byly později zatčeny, uvedly, že dostaly za úkol muže zabít. Odborníci se domnívají, že Jong-nam byl zabit na přímý příkaz diktátora, protože měl stále nárok na severokorejský trůn.

Vyšetřování OSN z roku 2014, kam až porušování lidských práv v Severní Koreji zasahuje, ukázalo velikost a zrůdnost Kimova režimu. Ve zprávě OSN bylo řečeno, že "závažnost, rozsah a povaha těchto skutků nemá v současném světě obdoby." Přesto severokorejská vláda dlouhodobě usilovně popírá, že by v zemi k čemukoli podobnému docházelo. Nahravá jí k tomu i přístup světových velmocí, které vůči kriminálnímu chování režimu zavírají oči.

