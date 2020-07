V McDonald’s v Kladně se objevil koronavirus. Jedenáct lidí je v karanténě

„O znovuotevření této restaurace bylo rozhodnuto na základě konzultace s hygienickou stanicí,“ uvedl Rapák. Podle Šalamunové jsou lidé z karantény testováni, výsledky by měly být k dispozici v pátek, podle nich případně hygienici určí další opatření.

Ve Středočeském kraji je podle dnešních dat krajských hygieniků 195 lidí s onemocněním covid-19. Od začátku epidemie mělo nový koronavirus dle testů celkem 1438 lidí.

Kutnohorsko se lepší

Hygienici na pátečním jednání krizového štábu Kutné Hory navrhnou zrušení zbylých mimořádných opatření kvůli koronaviru. Onemocnění se objevilo na začátku července v církvické pobočce firmy HR Partner CZE, její provoz byl uzavřen. Původně bylo nakažených 13, pak začali přibývat další. V posledních dnech se situace zlepšuje, další nakažení nepřibývají a stoupá počet uzdravených. Nyní je na Kutnohorsku 41 nakažených, minulý týden počet případů přesahoval padesátku.

Nespokojenost v Čečelicích

Druhé místo se zvýšeným výskytem nemocných odhalili středočeští hygienici minulý týden v Čečelicích na Mělnicku. I tam se situace uklidňuje, izolované pracovníky zemědělské společnosti přesunula firma do nedaleké obce Kly, což se podle webu iRozhlas nelíbí místnímu starostovi. Nakažení byli přesunuti do ubytovny v katastru obce. Obec v pondělí na sociální síti uvedla, že o přistěhování nakažených do místních prostor nebyla informována. Mluvčí hygieny řekla, že hygiena neovlivní, kam firma své pracovníky dá, jsou-li splněny všechny náležitosti. Hygienici podle ní na místě provedli i šetření. "Byla tam vydána opatření ohledně dezinfekce a nakládání s odpady," dodala Šalamunová.

