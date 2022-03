Předpověď ekonoma: Ceny benzinu a nafty mohou i přes 60 korun za litr. Prozrazuje, jaké možnosti má vláda ještě v záloze

Ceny pohonných hmot stoupají přesto, že cena ropy na světových trzích klesá. V pondělí jsme byli svědky nejvyššího mezidenního nárůstu cen benzinu a nafty. Vláda ve středu rozhodla o zrušení povinnosti přimíchávat biosložku do pohonných hmot a zároveň také silniční daň pro auta do 12 tun a osobní vozidla.

V čem vidíte pozitiva zrušení povinnosti přidávat do pohonných hmot biosložky?

V první řadě pohonné hmoty zlevní. Zároveň se také budou moci česká pole konečně osázet jinými plodinami, než je řepka. To ocení zejména lidé, kteří bydlí poblíž. V neposlední řadě teď vidíme obrovské nárůsty cen obilovin. Takže to, že se bude moci zvýšit produkce těchto zásadních plodin je podle mě také dobrá zpráva.

Nechala si vláda ještě nějaké možnosti, jak ceny pohonných hmot případně snižovat?

Jistě, ty nejsilnější zbraně si ještě nechává v záloze. Zatím tedy dojde na trhu s pohonnými hmotami docházet spíše ke kosmetickým úpravám. Ale V případě, že by ceny benzinu a nafty dále stoupaly, mohlo by dojít například k úpravě daně u pohonných hmot. Nyní tvoří menší polovinu ceny, jsou tedy zásadní položkou při kalkulaci koncové ceny.

Štěpán Křeček

- je autorem několika odborným publikací, přednáší na VŠE

- nyní je hlavní ekonom ve společnosti BH Securities a.s.

- zodpovídá za tvorbu makroekonomických a tržních analýz

Když budeme konkrétní, kde vidíte prostor ke snižování ceny?

Buď u DPH, které je nyní v základní sazbě 21 %. Nebo u spotřební daně, která je u benzinu něco přes 12 korun a u nafty přes 9 korun. Toto opatření ale zatím tedy využito nebude. Ještě totiž nevíme, jak dopadne celá záležitost válka na Ukrajině.

Umíte si představit situaci, kdy ceny pohonných hmot ještě porostou?

Ano. Stane se tak ve chvíli, pokud by došlo k přerušení ruských dodávek ropy do Evropy. Pak lze očekávat další skokový nárůst cen. I proto je dobré, že si vláda nechala další kroky v zásobě.

Kde by se pak ceny benzinu a nafty pohybovaly?

Velké americké banky předpokládají, že by se cena ropy mohla dostat až ke 160, či 180 dolarům za barel. Odhady se liší, ale všechny se pohybují v tomto rozmezí. Ceny pohonných hmot by se pak pohybovaly v průměru kolem 55 korun za litr. Prémiová paliva by se v takovém případě blížila k ceně 60 korun za litr.

Mám si dělat zásoby, tankovat do kanytrů?

Já to nedoporučuji, protože skladování pohonných hmot je poměrně nebezpečné. Zároveň víme, že ceny komodit dokáží být velice nervózní a mění se velice divoce. Z historie je ale jasné, že po velkých nárůstech následovaly velké pády.

Můžeme skončit nějak pozitivně...?

Jestli se podaří vyřešit válku na Ukrajině a dodávky z Ruska budou pokračovat, ke snížení cen pohonných hmot dojde vlemi rychle. Takže opravdu zásoby nedělejme. Myslím, že někteří čeští lidé mají jestě v mrazáku máslo z období máslové krize a ve špajzu rýži ze začátku pandemie covidu. Je zbytečné, aby do sklepa nosili ještě kanistry s pohonnými hmotami.

Zdroj: ČT24

KAM DÁL: Malý chlapec se dostal k ukrajinským hranicím úplně sám. Na ruce měl telefonní číslo.