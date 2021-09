Volby v Rusku nebyly svobodné a Západ by je neměl uznat. Toto je jen pár příkladů podvodů

/KOMENTÁŘ/ Česká republika a všechny svobodné demokratické země by neměly jejich výsledky uznat. To, že "volby" vyhrála strana Jednotné Rusko, která získala dvoutřetinovou většinu ve Státní dumě umožňující ji měnit Ústavu, nepřekvapuje. To už bylo jasné a zařízené dopředu.

Jenomže tentokrát si tato Putinova partaj nebyla jistá přesvědčivým vítězstvím a úřady jí podřízené pro jistotu nedovolily kandidovat opozičním kandidátům včetně Alexeje Navalného. Takové způsoby jsou v standardní demokratické zemi nemyslitelné.

Důkazy o zmanipulovaných volbách

Máme také informace od důvěryhodných zdrojů přímo z Ruska o dalších hrubých narušení regulérnosti voleb. Státním úředníkům jejich nadřízení nařídili, že si musí pořídit fotografie svých volebních lístků, na kterých je vyznačena volba Jednotného Ruska (v Rusku se odevzdává jeden velký volební lístek, na němž jsou uvedeny všechny kandidující subjekty), aby bylo jasno, koho volili.

Dále existují důkazy o tom, že členové volebních komisí vhazovali do uren velké množství volebních lístků, které předtím vyplnili. Na sociálních sítích je k vidění záznam s neznámým voličem, který opakovaně volil zpoza plenty. Objevily se také případy pokusů o uplácení voličů, aby volili Jednotné Rusko. Z některých volebních místností, například v Krasnodaru, byli v rozporu se zákonem násilím vyvedeni nezávislí volební pozorovatelé.

Z výše uvedených důvodů považujeme tyto ruské volby za nedemokratické, zmanipulované a neplatné.

- za Svobodné Rusy Vitalij Ginzburg a Ildar Gareev -

