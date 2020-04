Všude dobře, v Chorvatsku nejlépe. Na cestu k moři jedině bez zastávky, nikde jinde nás nechtějí

Češi letos asi výjimečně zažijí léto na domácí půdě. Masivně se tak kupují chatky a chalupy, protože nejlépe se žije ve vlastním. Tisíce lidí se však nemůže smířit s faktem, že letos bude koupání v moři přesunuto až na další sezonu. Vláda tak horlivě vyjednává, jak občanům zajistit bezpečnou cestu do oblíbeného Chorvatska.

Češi letos asi výjimečně zažijí léto na domácí půdě. Masivně se tak kupují chatky a chalupy, protože nejlépe se žije ve vlastním. Tisíce lidí se však nemůže smířit s faktem, že letos bude koupání v moři přesunuto až na další sezonu. Vláda tak horlivě vyjednává, jak občanům zajistit bezpečnou cestu do oblíbeného Chorvatska.

/SATIRA/ Česká republika nemá a nikdy neměla svoji vlastní kolonii. Kdyby bylo vyhlášené referendum o připojení některé libovolné země k té naší, vítěz by byl jasný. Chorvatsko už je léta nejoblíbenější destinací na dovolenou.

Chorvati už se v podstatě naučili česky a byť to trvalo, pochopili, jak se s Čechy musí jednat. Když už vzájemný vztah došel až k absolutnímu ideálu, přišla vážná trhlina s názvem koronavirus. Co budou dělat Chorvati bez českých návštěvníků a vystačí si naopak Češi s chatami a chalupami? Ještě nic není rozhodnuto.

A co houby?

Vláda České republiky má na stole mnoho úkolů, ale s blížícím se létem jeden začíná opravdu hořet. Češi prostě potřebují vyzkoušet svoje šnorchly v čisté mořské vodě a nikoli v zakaleném rybníčku.

Plán je tak jasný, jak dostat Čechy do Chorvatska, aniž by propukla mezinárodní nákaza? Těžký úkol už se však zcela seriózně řeší na těch nejvyšších místech. Turistický trh v Chorvatsku by bez našinců dostal tvrdou ránu, takže obě strany jsou ochotny vyjednávat.

Češi sice pomalu počítají s tím, že se letos nikam nepodívají, ale chat a chalup není tolik, aby byl každý občan spokojený. Navíc lze očekávat velkou houbařskou válku. Lidí, co letos půjde na houby, bude mnohonásobně víc.

Stejně jako není dost letních přístřešků pro všechny, není ani dost hub. Přetlak je nutné vyřešit, jinak v létě můžeme očekávat občanskou válku. Povede se tak očekávaný koridor do Chorvatska?

Skeptičtí Rakušani

Chorvati v podstatě Čechy prosí, aby vymysleli řešení a na naší straně rozhodně není problém. V cestě však stojí hranice. Sousední Rakousko není schopné překousnout, že by se koronavirus mohl šířit z benzínových pump, odpočívadel a supermarketů od projíždějících turistů.

Ministr dopravy, obchodu, průmyslu, rétoriky a průhonické sokolovny Karel Havlíček tak už vymýšlí plán, jak zajistit, aby Češi po cestě nepotřebovali ani benzín, jídlo, odpočinek a ani na záchod. Překvapivě však zatím na nic nepřišel.

Jedná se však o jasně vytyčeném koridoru. Vše je o jedné cestě, kterou si Česká republika na dva měsíce pronajme a budou na ní moci jezdit jenom občané s českým pasem. Další variantou je samozřejmě letecká doprava. V té době už české aerolinie ČSA budou létat Praha – Split skoro nepřetržitě.

Letecká doprava však nevyhovuje převozu hotových potravin, tak jak to Češi mají rádi. Nikdo si nechce k drahým letenkám přikupovat zavazadla plná konzerv s hotovým gulášem. ČSA tak v rámci letní nabídky chystá speciální menu pro turisty mířící do Chorvatska. Na palubu si budou moc vzít tři konzervy na hlavu (a to doslova) a jeden smažený řízek na chlebu.

Jedná se zatím jen o nahodilé scénáře, ale je jasné, že Češi ani Chorvati se letních tradic nevzdají, i kdyby z nebe měly padat virové nákazy. Brzy se tak dozvíme, jaké výjimky se v rámci cestování chystají.

