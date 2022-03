Máme z lidí dělat hlupáky? Witowská se zhádala s Farským kvůli projevu Putina

Česká televize odvysílala živě projev Vladimíra Putina, který v současné době čelí celosvětovému odporu za vpád jeho vojsk na Ukrajinu. To se hrubě nelíbilo Janu Farskému, který sice složil kvůli studiu v USA poslanecký mandát, ale evidentně si hodlá i nadále udržet statut veřejně činné osoby. „Proboha co to má znamenat? @CzechTV vysílá projev válečného zločince v přímém přenosu? Nestoudné lži, propaganda, útoky na Ukrajinu, okupanti jako hrdinové, Ukrajinci jako nacisti. Je mi z toho k pláči @CzechTV proč? Českou televizi jsem vždy bránil, ale tohle je fakt šílenost...,“ napsal exposlanec na svůj twitterový účet, který sleduje přes 26 tisíc followerů. K tweetu doplnil i screen své obrazovky jako důkaz, že se to opravdu děje.

Naštvaná Witowská

Jako první zareagovala na Farského rozčarování moderátorka Světlana Witovská. „Myslíte, že máme dělat z lidí hlupáky, kteří jsou nesvéprávní a neschopní kritického myšlení? Ihned po projevu následoval komentář erudovaného novináře Libora Dvořáka...“ čímž hájia svého zaměstnavatele, který projev ruského prezidenta odvysílal.

Farský vzápětí vysvětlil, co mu na samotném faktu vadí nejvíc: „Jsme ve válce. Informační. Ten projev byl její součástí. Války proti nám. Byl to Putinův útok. A ČT ho v přímém přenosu šířila. Klidně mohlo jít ze záznamu a komentářem ke každé lži, kterou vypustil. Takhle se ČT zapojila do šíření propagandy. A nabila tak všem dezinformátorům.“ Názoru pana exposlance se nelze divit, neboť v minulosti už se několikrát ukázalo, že například slova prezidenta Miloše Zemana dokázal právě kremelský režim šikovně využít k manipulaci s národem.

Witowská ovšem správně upozornila na to, že divák veřejnoprávního média má právo na vyvážené zpravodajství a je třeba dát prostor i druhé straně. A to i v případě, byť může jít o projev válečného zločince, jak Vladimíra Putina nazývají přední politici napříč celým světem. „...Nasi divaci maji vlastni mozek. Kontrast mezi tim, co Putin rika a dela je tak markantni, ze nevidet a nechapat ho muze snad jen dusevne zaostaly jedinec...“ uvedla evidentně naštvaná moderátorka v jedné z odpovědí ve vláknu twitteru.

Dokonce už vynechala i interpunkci. „Pojďme v to společně doufat. Kdybych ale neviděl, co dokázala ruská hybridní válka s naší společností během posledních let, byl bych klidnější. Takto se obavám, co nás čeká za měsíc, dva, půl roku. Až počáteční nadšeni ochladne… Ale snad se pletu...“ zvolil již smířlivější tón v debatě Farský.

Dokázali se ti dva nakonec shodnout na tom, že je správné dát slovo i agresorovi, který vyhrožuje světu atomovou bombou a zabíjí na Ukrajině nevinné ženy a děti, jejich statečné muže a syny? „Projev jsme vysilali v kontextu deni. Sedm dni a noci ukazujeme, jake hruzy Putin na Ukrajine pacha a komentujeme je. Hned po projevu nasledoval dalsi kriticky komentar. Myslim, ze je uzitecne a dulezite vedet, jakymi zbranemi bojuje nepritel, i pokud jde o informacni valku...“ připomněla Světlana Witovská i fakt, že tímto je také světu ukázána pravda, jíž hlásá Vladimír Putin směrem k obyvatelům Ruska, kteří z velké části věří jen prokremelským médiím. A co na to Jan Farský? „Snad máte pravdu a já se pletu. Děsí mě, co s naší společností dezinfo během pár let dokázalo udělat. Je to hodně jiný svět, než tady na Twitteru. A informací má tolik, že si vždycky vybere ty svoje. A projev s logem ČT je poklad. Toho se bojím.“

Logo jako nástroj propagandy?

Dezinformační válka je samozřejmě velmi silným nástrojem současné doby. Jenomže jak jinak z pozice veřejnoprávního média odprezentovat názor strany, která budí tolik emocí a každý občan západní Evropy s napětím čeká, co dalšího ve svém projevu sdělí? „Logo by tam bylo, i kdybychom to rozstrihali a kazdou vetu okomentovali, jak jste psal...“ oponuje takovou možností Witowská, neboť právě komentované zprávy již nesou emoční zabarvení a vnáší do sdělení názor komentujícího. A tím v podstatě přicházejí o naplnění definice zprávy dle mediálního slovníku.

Jan Farský přesto moderátorku České televize hodně rozzlobil a nepomohl ani jeho vzkaz: „Děkuji, že o tom přemýšlíte. Když jsme už u takových technikálií, nešlo by to komentovat v obraze? Tak aby tam nikdy nešířil ty své lži sám? Takový materiál by byl těžko pro dezinfo scénu použitelný.“ Na to totiž Witowská reagovala jen strohým vyjádřením, které rozhodně smířlivě nevyznělo: „Premyslim o tom, co se stalo, ze jsme si vyslouzili "dno". A porad to nechapu.“ Dodala novinářka a více se již debat s exposlancem neúčastnila. Na její stranu se postavila také většina tweetujících novinářů, kteří jinými slovy vysvětlili Farskému, že je třeba znát i nepřítele. Pokud k tomu dá šanci, je nezbytné ji použít.

