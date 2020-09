Zástupci středních škol nechápou a říkají: Měnící se sdělení o distanční výuce vyvolávají chaos

Podle zástupců školských asociací takový způsob komunikace vyvolává chaos, protože lidé nestíhají měnící se sdělení sledovat. „Je to zmatek,“ řekla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Po zveřejnění původní informace od primátora v médiích ji podle ní již někteří rodiče začali posílat dotazy, zda se výuka na dálku bude týkat i víceletého gymnázia, nebo pouze čtyřletého. Mezitím ale Hřib informaci na svém twitterovém účtu změnil s tím, že s distančním vzděláváním ve středních školách nesouhlasí hygienici.

Zákaz přítomnosti studentů na pražských vysokých školách platný od pondělí 21. září se podle nařízení hygieniků nevztahuje na zkoušení do 10 lidí, laboratorní, experimentální a uměleckou práci do 15 lidí a praktickou výuku. Možné jsou také individuální konzultace a návštěvy studoven a knihoven.

Myslel to hezky, ale...

Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček řekl, že zatím ví pouze o tom, že by střední školy měly přejít na distanční vzdělávání. „Původně to pan primátor chtěl od pondělka, to se podařilo nějakým způsobem odvrátit, protože to je strašně rychlé. Takže pak byla (domluvena) středa s tím, že by se žádalo ministerstvo školství o změně organizace školního roku,“ uvedl.

Informaci o opravě původního sdělení primátora se zasmál. „Považuju za velmi nešťastné pouštět na twitter informace před tím, než jsou věci jasné. Jen to vyvolá chaos a zmatek. Myslel to pan primátor hezky, ale toto ničemu nepomůže.“

Situace je špatná

Schejbalová řekla, že by z uzavření středních škol nebyla nadšená, ale vzhledem k současnému vývoji epidemie by to chápala. V Gymnáziu Nad Štolou, které vede, se podle ní potvrdila nákaza covidem-19 dosud u devíti žáků. Zavřeny jsou kvůli tomu čtyři třídy, další dvě čekají na rozhodnutí hygieniků. V karanténě je v současnosti 140 žáků z 880. „Situace je asi opravdu špatná.“ Všechny nakažené děti si podle ní přinesly onemocnění ze sportovních klubů.

Podle čtvrtečního vyjádření ředitelky pražské hygieny Zdeňky Jágrové je v Praze koronavirem postiženo 29 škol, pozitivních dětí je 17 a pedagogů 14. Praha, která je epidemií nejhůře postiženým regionem v Česku, s hygieniky tento týden rozhodla o nošení roušek i při vyučování. Ministerstvo zdravotnictví je následně ode dneška ve třídách zavedlo pro celou zemi.

