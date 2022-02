Zemanova slova nejsou věrohodná. Je to stejné, jako když Babiš oceňoval bojovníky proti komunismu

Podle prezidenta Zemana „iracionální rozhodnutí vedení Ruské federace způsobí výrazné škody ruskému státu.“ Hovořil také o zločinech proti míru. Zemanovo první veřejné prohlášení (předtím se omezil pouze na vyjádření prostřednictvím tweetu hradního mluvčího Ovčáčka) vyvolalo souhlasné reakce napříč politickou scénou.

„Oceňuji, že prezident Zeman jasně odsoudil agresi Putina jako akt zločinu proti míru a omluvil se za své nedávné omyly. Podobná slova ale měla přijít už v roce 2014 při anexi Krymu a vpádu na východní Ukrajinu, kdy je pravda zjevná,“ napsal si na Twitter senátor Marek Hilšer.

Zeman měl přístup k informacím

S tím souhlasí i Romancov. „Takovým slovům bych zatleskal v roce 2014. Tehdy měla od Miloše Zemana zaznít,“ vysvětloval v České televizi a dodal: „Jsme toho svdky teprve v době, kdy už ani Miloš Zeman nemůže ignorovat to, co se děje. Miloš Zeman není šlověk, který by neměl přístup k informacím zpravodajských služeb, nebo od našich spojenců.“

Podle politického geografa nejsou prezidentova slova věrohodná, byť s nimi souhlasí. Našel i příměr. „Je to něco jako když bývalý premiér Andrej Babiš hovořil o významů lidských práv a oceňoval například studenty z roku 1989 nebo ty, kteří se postavili komunistickému režimu. Ale všichni víme, jakou za sebou má minulost.“

Lepší přeběhlík, než zrádce

„Zrazen svým "řídícím orgánem", snaží se prezident Zeman zachránit zbytky cti a autority…O.K. Pořád je lepší přeběhlík, než zrádce až do hořkého konce,“ zveřejnil na sociálních sítích bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.

