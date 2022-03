Zlaté pasy pro boháče: Putinovi blízcí si užívají luxusu privilegovaného klubu Evropské unie

Zatímco Putin pokračuje v invazi na Ukrajinu a cholericky osočuje Západ z agrese, jeho nejbližší podporovatelé si užívají plného luxusu svého evropského občanství. „Evropská unie musí okamžitě stopnout prodej a revidovat platnost zlatých pasů prodaných oligarchům,“ říká europoslanec Mikuláš Peksa.

Přestaňme je okamžitě vydávat

Evropské občanství snadno a rychle doposud nejbohatší Rusové kupovali podle Peksy především na Maltě, Kypru a v Bulharsku za pořizovací cenu až 55 milionů korun za pas. „Jestli oligarchové schvalují a podporují Putinovu diktaturu, určitě se jim v Rusku musí žít dobře. K čemu by tedy potřebovali evropské pasy a občanství?“ dodává Peksa.

Souhlasí s ním i europoslanec Tomáš Zdechovský. „Zlaté pasy jsou podle mě velmi neetickou formou "občanství na základě investic", která podkopává podstatu občanství EU.

Občanství není něco, co si vyběháte za dvě hodiny na úřadě a měli bychom k němu tak přistupovat. S ohledem na nastalou krizi a na skutečnost, že zlaté pasy často využívali právě ruští oligarchové, bychom měli okamžitě ukončit jejich vydávání!“

Závažná bezpečnostní rizika

Europoslanci v návrhu legislativní iniciativy, o které budou hlasovat v úterý, uvádějí, že režimy "občanství pro investory", v jejichž rámci mohou státní příslušníci třetích zemí získat tzv. "zlaté pasy", jsou z etického, právního i ekonomického hlediska problematické.

Představují rovněž závažná bezpečnostní rizika a zároveň podkopávají podstatu občanství EU. Měly by být proto zakázány. Podle návrhu usnesení by třetí země s bezvízovým přístupem do EU měly rovněž ukončit své režimy "zlatých pasů". To, zda bude vydávání dokumentů opravdu zakázáno, se dozvíme ve středu odpoledne.

