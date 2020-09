Zlepšeme cestování do hlavního města

A tak radnicím nezbylo, než se chopit iniciativy. Mnohé už dokončily nebo připravují vlastní parkovací domy a částečně tak nahrazují, co kraj zanedbal. Tento stav je třeba změnit, a proto třeba taková ODS mluví o povolebním spuštění programu, který městům na hlavních tratích přinese v příštích čtyřech letech nejméně 10 nových P+R parkovišť.

Tam, kde to je možné, pak kraj musí tlačit na rozvoj železniční dopravy. Jednoduchým příkladem je takzvaná Vršanská spojka, prodloužení trati z Milovic do stanicí Čachovice na trati Nymburk-Mladá Boleslav. „Zprovoznění spojky povede ke zkrácení dojezdové doby vlaků z Mladé Boleslavi přes Lysou nad Labem do Prahy. Stát konečně schválil záměr dvojkolejnou elektrifikovanou trať vybudovat, takže kraj teď má za úkol na stát co nejvíce tlačit, aby stavba této důležité trati po letech řečnění konečně začala,“ říká Martin Kupka, starosta Líbeznic a kandidát ODS na hejtmana.

Naše silnice? Díra vedle díry!

O středočeské dopravě se toho ostatně v posledních čtyřech letech napsalo mnoho, ale bohužel ne právě v dobrém. Místo článků o tom, jak vše funguje a otevírá se jeden nový nebo modernizovaný úsek silnice, plnily stránky novin a webů články o divných věcech, které se děly v Krajské správě a údržbě silnic.

Naposledy se jednalo o zbytečné reflexní pásy na svodidlech za 45 milionů korun. Za ty peníze by mohl být opraven malý most nebo 7,5 kilometrů silnice. KSÚS ovšem sekala jeden průšvih za druhým celé čtyři poslední roky! Došlo to tak daleko, že zakázky na údržbu silnic firma provozující luxusní restauraci, která dostala zaplaceno, ale práce nejspíš neprovedla. Navíc se na problémové zakázky zaměřil antimonopolní úřad a udělil kraji pokutu ve výši 300 000 Kč.

Středočeši si nezaslouží, aby museli dál jezdit po silnicích, které připomínají spíš tankodrom. Aby se peníze vyhazovaly za pochybné zakázky. Aby se nic nedělalo se 600 mosty v havarijním stavu. „Za trvající špatnou kvalitu krajských silnic může vadný přístup vedení kraje k řízení KSÚS. Proto po volbách okamžitě spustíme nápravu v krajské správě a začneme klást důraz na efektivitu a kvalitu prováděných prací a dáme kraji jasnou vlastní koncepci výstavby důležitých staveb a dlouhodobý plán rekonstrukce silnic. To jsou základní kroky, které musíme podniknout, abychom už se za středočeské silnice nemuseli stydět!“ dodává Martin Kupka s tím, že chce také pomáhat obcím v jednání se státními investory dopravních staveb (ŘSD a Správa železnic).

