Zázračné paprsky. Jak jeden podfukář vymámil z nacistických hlupáků jmění

Druhá světová válka světu nenadělila pouze krveprolití a lidské neštěstí. Historikové zaznamenali i pár úsměvných historek. Jedna z nich vypráví o italském podvodníčkovi Tesoru Marconim, kterému se to ale opravdu povedlo.

Lákavý vynález

V roce 1994 přijel Marconi rychlíkem do Německa s podivnými doklady. Trval si na svém, že se musí za každou cenu setkat s Hitlerem, o němž je známo, že si chtěl podmanit celou zeměkouli a stát se pánem světa. Marconi prý pro něj má geniální vynález, který Německu pomůže vyhrát na poslední chvíli válku. Jednalo se údajně o zázračné paprsky, které umí vyhodit na dálku do povětří třeba i Bílý dům. Pravda byla ale úplně někde jinde! Opravdu se mu podařilo na dálku pomocí exploze zlikvidovat jistý objekt. Byl to ovšem dobře zakamuflovaný podfuk.

Ještě předtím, než Marconi předvedl svůj „objev“ veřejně, tajně učinil nekalé přípravy. Potřeboval pouze samovznětlivé chemikálie, které již dávno předtím někdo vymyslel a které byly na trhu běžně k dostání. Další rekvizitou byly obyčejné hodinky. Ještě než přišli pánové, kteří měli experiment posoudit a schválit, nasypal chemikálie pod munici a pak už nezbývalo než čekat na ten správný okamžik, podívat se na hodinky a mávnout rukou. Prásk! A měl vyhráno.

Sliby chyby

Dá se říct, že svým falešným vynálezem vlastně přislíbil, že by Němci na poslední chvíli mohli válku vyhrát. Oni mu na to skočili a Marconi si pak přišel na pěkné peníze. Šel na to fikaně. „Ne, pánové, tak jednoduché to zase není. Nemohu přístroje přinést jen tak v aktovce. Musel bych provést patřičné přípravy. Navíc potřebuji ještě další zařízení. Ani to není jednoduché. A především na ně musím sehnat peníze,“ obhajoval se Marconi. Když sepsal seznam věcí, které potřebuje k tvorbě zázračných paprsků, nacisté začali pochybovat. Chtěl totiž větší množství zlata a platiny, což nakonec dostal. Němci si pak sice uvědomili svůj omyl, ale Marconi již nebyl k nalezení.

Útěk do neznáma

Chtěli jej uvěznit. On však už byl „za kopečkama“ a užíval si dosytosti jmění, které nabyl svojí důvtipností. Nikdo mu to nemůže mít za zlé a snad by mu lidé měli poděkovat, že napálil hloupé fašisty, kteří se nezdráhali vraždit a páchat zrůdné činy na nevinných lidech. Zpočátku nacisté věřili, že údajný vynález je věrohodný. Později měli jisté pochybnosti, ale to již měl Marconi plné kapsy zlata a platiny a nejspíš si už užíval na druhé straně zeměkoule.

A tak „zázračné paprsky“ nakonec nezanechaly po sobě nic než prázdné sliby a důkaz, že i ti největší tyrani mohou být snadno oklamáni vlastními iluzemi. Ponaučení? Hloupost a chamtivost neznají mezí a jsou tu s námi stále!

Zdroj: autorský článek

