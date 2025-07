Slavná manekýna Christy Turlington. Měla rychlý start a měkký pád do mateřství a stal se z ní filantrop

Příběh Christy Turlington je víc než jen pohádka o modelingu. Je to inspirace pro každého, kdo hledá smysl mimo materiální úspěch. Letos v lednu slavila 56 let a stará se o dva teenagery. Mateřství a šťastné manželství ji změnily k nepoznání. Přehlídková mola a prestižní časopisy vyměnila za charitu a má druhou kariéru.

Modelka dnes žije rodinným životem a má dceru a syna. Po náročném porodu dcery nastal v jejím životě zlom. „Mám pocit, že moje role matky je opět úplně jiná. Teď mi dcera udělá něco k jídlu a přinese mi to, když uvidí, že jsem příliš dlouho na telefonu, chápete, co tím myslím? Je to jakési obrácení rolí,“ vyjádřila se nedávno Turlington. Možná to svědčí o tom, že největší triumf nespočívá v rychlém startu na vrchol, ale v měkkém přistání do role, která nám přinese největší radost a smysl.

Raketový vzestup

Spolu s Lindou Evangelistou, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudií Schiffer a Kate Moss tvořila sextet ve světě modelingu. Na vrchol se dostala celkem rychle a na špici se držela poměrně dlouho. Stala se známou tváří na titulních stránkách prestižních módních časopisů a procházela se po přehlídkových molech v různých zemích světa. Nestálo jí za to vstávat za méně než 10 000 dolarů denně. „Jsme kamarádky, které spolu dospěly. Vždycky budou součástí mého života. Naomi bydlí za rohem, když jsem v Kalifornii, vídám Cindy a Linda také bydlí poblíž. Komunikujeme spolu docela často. Pokud bych vám mohla dát nějakou analogii, tak je to, že začátek 90. let pro nás byl jako univerzitní léta. Tuto historii jsme sdílely společně,“ tvrdí Turlington o svých kolegyních supermodelkách.

První krůčky

Dospívání měla zajímavé. Dětství prožila v severní Kalifornii a později se s rodinou přestěhovala do Miami, kde její otec přijal práci výcvikového kapitána pro Pan American Airlines. Tehdy se sestrou chodily na koně a zde to vlastně všechno začalo. „Moje sestra a já jsme vyrůstaly na koních. Jednoho dne po škole jsme měly jezdeckou lekci, když se fotograf zeptal naší mámy, jestli by nás mohl vyfotit. V té době mi bylo 13 nebo 14 let a neměla jsem ponětí o modelingu, ale moje sestra byla o pár let starší a byla opravdu nadšená. Přemluvila naši mámu, aby nás mohl fotit, fotky se dostaly k agentovi a všechno se stalo přes noc. Další léto jsem odjela do Paříže a pak do New Yorku. Zbytek je historie,“ vzpomíná modelka.

Našla se v roli matky

S manželem Edem Burnsem se navždy spojili svazkem manželským v roce 2003. V současné době žijí v New Yorku a Christy se věnuje bohulibé činnosti. Pomáhá neziskové organizaci Every Mother Counts, jejímž cílem je lepší zdraví matek na celém světě. „Po narození dcery jsem měla poporodní komplikace a to mi skutečně otevřelo oči před globální tragédií. Statisíce dívek a žen nepřežijí těhotenství a porod. Byla jsem šokována, když jsem se to dozvěděla,“ vysvětluje. Chce, aby i ostatní ženy na světě cítily bezpečí a podporu, jakou měla ona v den porodu.

Kariéra Christy Turlington v modelingu byla impozantní, ale právě role matky a obhájkyně zdraví se stala jejím skutečným posláním, které potichu a s grácií naplňuje. Ještě krátce před odchodem do ústraní oživila spolupráci s Calvinem Kleinem, která začala v 90. letech, když jí bylo pouhých 19 let. Mezi roky 2014 a 2016 se s manželem připojili ke kampani pro novou vůni Eternity od Kleina. „Jsem se značkou déle než se svým manželem! Potkali jsme se koncem 90. let. Poprvé jsme se viděli na basketbalovém zápase v Madison Square Garden. Byla jsem s někým jiným a chvíli trvalo, než jsme se v roce 2000 doslova potkali na charitativní akci,“ vzpomíná Christy.

