Dvojče královny plastik Cher zvaný Sonny Bono. Svým úsměvem získal, na koho pohlédl, a úspěchů měl požehnaně
Na rozdíl od většiny hvězd a politiků, kteří touží po obdivu, se Sonny Bono stal úspěšným díky něčemu úplně jinému. Jeho tajemství tkvělo v tom, že dokázal každého v jeho přítomnosti přimět, aby se cítil důležitější než on sám. Právě tato dovednost v kombinaci s nakažlivým úsměvem z něj udělala legendu.
Génius se srdcem dítěte a zdravým smyslem pro humor vytvořil v 60. a 70. letech duo s legendární Cher. Někdy to neměl jednoduché a často si vysloužil urážky a posměšky. Byl tak populární, že se jeho pohřeb proměnil v okázalou tryznu.
Smrt na lyžích a co bylo po ní
Zemřel poměrně brzy při lyžařské nehodě v South Lake Tahoe, kam si naneštěstí vyrazil. Pohřeb byl velkolepý. Jeho součástí byla slavnostní salva a smuteční řeč bývalé manželky Cher. „Sonny byl nejnezapomenutelnější postavou, jakou jsem kdy potkala. Věděl přesně, co je pro nás správné. Chtěl lidi tak moc rozesmát, že věřil, že se stane terčem vtipu, protože on ten vtip vymyslel,“ pronesla s pláčem Cher. Kromě těch nejbližších se na pohřbu sešlo spoustu lidí. Mimo přátele a známé se před kostelem nahromadilo asi 2500 osob z řad veřejnosti. Za doprovodu deště za kolonou s mahagonovou rakví stovky lidí házely na truchlící dav spršku květin. Jako taková perlička na dortu byly vypuštěny holubice, které se vznášely nad hřbitovem.
Když Cher během obřadu promlouvala, musela se dívat do poznámek, za což se omlouvala. Bylo toho tolik, co chtěla říct! „48 hodin jsem psala tuto hloupou smuteční řeč a věděla jsem, že to Sonnymu udělá velkou radost,“ vysvětlovala. Sonny a Cher byli svého času nejúspěšnější a nejoblíbenější pár amerického showbyznysu. Bylo jí pouze 16 let, když se s ním setkala, a bylo to to pravé. Když poprvé Sonny přišel do místnosti, Cher byla zcela u vytržení. „Já jsem v životě nic takového neviděla. Podívala jsem se na něj a on měl takový divný účes, něco mezi Caesarem a Napoleonem. Vlastně jedna z věcí, kterou mi kdy řekl, bylo, že je potomkem Bonaparteho a jeho otec mu zkrátil jméno na Bono,“ vyprávěla Cher.
Královna módy a její šašek
Ke slávě a bohatství jim vlastně pomohly dluhy, které je přinutily, aby dřeli. V letech 1967 až 1971 měli co dělat a výsledek se dostavil v podobě hromady peněz. Koupili si honosný dům plný starožitností. Vozili se ve Ferrari a v Mercedesu. Sonny měl v botníku 37 párů bot a Cher utrácela 10 tisíc dolarů týdně za oblečení a šperky. Sláva si ale vybrala svoji daň! Jejich láska, na kterou kvůli práci přestávali mít pomalu čas, se postupně vypařila a přišel rozchod. „Zkuste někdy jet na turné 40 dní v kuse, a jen… dívat se, jak se vám svět hroutí před očima,“ stěžovala si Cher v dobách své největší slávy. Zůstali sice přáteli, ale propast mezi nimi z důvodu tehdejší popularity udělala své. Za starých časů, když se brali a ona místo svatebních šatů měla zvonové kalhoty, určitě netušili, kam se jednou dostanou. Byla módní královnou a on byl královnin šašek.
Bono na politické scéně
Sonny Bono nebyl jen úspěšný umělec. Získal si jisté renomé i jako politik tím, že se stal na tři roky starostou Palm Springs. Mimo jiné se snažil dostat do senátu, což se mu nepodařilo. Další politický úspěch měl až při zvolení do sněmovny reprezentantů Spojených států. V Kalifornii jej milovali, protože vynikal dětskou nevinností v kombinaci s archaickou moudrostí. „Měl široký úsměv, který si podmanil každého. Někteří lidé se mylně domnívali, že Sonny je malý muž. Ale byl o hlavu a o palec vyšší než kdokoli jiný. Viděl nad ty nejvyšší lidi. Měl vizi budoucnosti a toho, jak ji chce vybudovat, a jeho nadšení bylo tak velké, že s sebou strhl všechny – i když jsme nevěděli, kam míří,“ řekla Cher.
Sonny Bono dosáhl skutečného úspěchu jak na pódiu, tak i v politice, což z něj činí jedinečnou postavu americké historie. Mnohem důležitější je však, že přes všechny tyto úspěchy byl milující otec a manžel. Poslední manželství se mu vydařilo a mohl umírat s klidným vědomím, že na konci svých dnů měl tak úžasný rodinný život, až byl jeho největším triumfem.
Zdroj: autorský článek
KAM DÁL: Gérard Depardieu obviněn a čeká na soud. Jak to vlastně je doopravdy? Může za to bledá závist?