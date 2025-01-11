Gérard Depardieu obviněn a čeká na soud. Jak to vlastně je doopravdy? Může za to bledá závist?
Říká o sobě, že je jak „hrubě opracovaný rolník“. Znamená to, že je to hrubián i v oblasti sexu? Možná to je dobrý milenec a fámy o tom, že je sexuální násilník, jsou plané. Každopádně je to úspěšný muž v letech a kdekdo mu závidí, a tak se není čemu divit, když na něj navalili špínu. Co je na tom tak špatného, že se rád podívá na pěknou holku a třeba ji i pohladí? To aby se bál poplácat ženskou po zadku!
Zase jeden vyvolený se ocitl v hledáčku soudního procesu. Gérard Depardieu byl obviněn kvůli obscénním poznámkám a nevhodným dotekům. Tímto se přidal k dlouhé sérii sexuálních incidentů, na kterých se kdy podíleli slavní.
Sexuální dotýkání při natáčení
Letos v březnu Depardieua soudili, protože údajně při natáčení filmu „Les Volets verts“ sexuálně obtěžoval několik žen. Šlo prý o osahávání, což herec radikálně popírá. Vzal to hrdinně. „Budeme schopni nestranným, objektivním a nezpochybnitelným způsobem prokázat, že všechna obvinění jsou lži. Pravda bude zřejmá a pravda je na naší straně,“ vyjádřil se k situaci jeho právník Jérémie Assous.
Když vcházel herec do soudní síně, držel svého právníka za rámě a vyhlížel celkem klidně a vyrovnaně, ačkoliv nedávno podstoupil čtyřnásobný srdeční bypass. Ani cukrovka mu nezabránila předstoupit před soud, neboť lékařský znalec rozhodl o jeho způsobilosti k soudnímu řízení. Právě hercovo zdraví je důvodem, proč se první stání muselo odsunout z října na později. Je to poprvé, kdy byl Depardieu souzen za sexuální obtěžování, i když nějaká obvinění tohoto typu se již v minulosti objevila. Nikdy se však z tohoto důvodu před soud nakonec nedostal, protože nebylo dostatek důkazů nebo došlo k promlčení.
Gigolo v dětských šatech
Jako děcko to Depardieu neměl jednoduché. Snad právě z tohoto období pramení hercovo nepochopení v partnerských záležitostech. Již jako desetiletý chlapec se toulal po ulicích. Líbil se homosexuálům a chytře toho využíval ve svůj prospěch. Když po něm žádali sex, tahal z nich peníze. „Už od útlého věku jsem věděl, že se homosexuálům líbím. Některé z nich bych oloupil. Zmlátil bych nějakého chlapa a odešel se všemi jeho penězi,“ přiznal se. Kromě toho, že prodával své dětské tělo, kradl i auta a vykrádal hroby. Zachránil jej hledač hereckých talentů, který mu finančně umožnil vystudovat divadelní školu.
Stala se mu velká křivda
Při natáčení filmu „Les Volets verts“ to nebylo poprvé, co se někoho dotkly hercovy sexuální výstřelky a náznaky. Třeba francouzská herečka Charlotte Arnould se cítila dotčena, když se ji pokusil zmocnit v posteli. Brala to jako znásilnění a opravdu byl nakonec z tohoto činu obviněn, ale měl štěstí, protože odsouzení se nekonalo. „Nikdy, ale nikdy jsem nezneužíval ženu,“ obhajuje se Depardieu. Tentokrát se dočkal potupy, když před zahájením soudního líčení stál dav aktivistů z komunity „Bruit qui court“ a skandoval „Sexistické násilí, spoluvinný soudní systém“.
Předpokládá se, že se Depardieu nechce světu ukázat, protože na dlouho zmizel do ústraní. Ani nefilmuje, není v televizi a ani nehraje v divadle. Nyní poznal, kdo jsou opravdoví přátelé, kteří při něm stojí i při veřejné ostudě. Patří k nim třeba herci Vincent Perez a Fanny Ardant. Navzdory obviněním zůstává Gérard Depardieu hereckou legendou. Ovšem ošklivá špína, která na něj byla navalena, ukazuje, jak snadno se může z hrdiny stát psanec a jak vysokou cenu má sláva ve světě, kde se veřejné mínění tvoří rychleji než soudní verdikt.
Zdroj: autorský článek
