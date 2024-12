Mariah Carey. Královna popových Vánoc, která nikdy nezklame

Díky vánoční písni „All I Want for Christmas Is You“ se Mariah Carey stala symbolem nejen amerických Vánoc tak jako Santa Claus a Coca-Cola. Ačkoliv skladba vznikla v létě možná někde na pláži, zůstává již léta nesmrtelným hitem, který každoročně vydělává miliony. Ve skutečnosti má zpěvačka na kontě dvě vánoční alba s neméně krásnými skladbami.

Fenomenálně debutovala ve dvaceti letech. Postupně její hudební projev vyzrával, a ačkoliv má řadu znaků krásné ženy, časem poněkud zboubelatěla a trochu pokulhává. Ráda nosí nádherné róby nebo těsné mini a podpatky. A když si vezme luxusní společenské šaty, je to zvláště o Vánocích velmi šik a in.

Alba pro sváteční dny

Vánoční alba od Mariah Carey: Merry Christmas (1994) + Merry Christmas II You (2010)

Zpěvaččino Merry Christmas II You je vlastně pokračováním stejnojmenného alba z roku 1994. Trochu pozměněný název neubírá nic na kvalitě celého projektu a předchozímu albu se nejen vyrovná, ale v lecčems obdarovává fanoušky zase trochu víc. Nová nahrávka obsahuje sice původní materiál a další coververze, ale z projevu je zřetelný velký posun, jak se dočteme na rap-up.com. Je vidět, že už nezpívá mladý bouřlivý zpěváček, co má vše před sebou. Tentokrát před námi stojí zralá žena a osobnost, která ví, co od života chce, a která si už něco prožila. Na tom nic nemění fakt, že hit číslo jedna „All I Want for Christmas Is You“ chytne za srdce i po třiceti letech, kdy poprvé zazněl z médií.

Všechno, co si přeji

„Hudba je to, co miluji, je to to, co cítím, a je to ve mně. A vědět, že mohu dělat něco, co mě baví a doufám, že to, co dělám, přinese radost jiným lidem, je neuvěřitelný pocit a jsem za to opravdu vděčná.“ (Mariah Carey)

Svižná popová píseň „All I Want for Christmas Is You“ pohybující se na pomezí soulu, R&B a gospelu začíná něžnou zvonkohrou. Při poslechu si lze všimnout slavnostního bití zvonu. Po krátké klidné předehře a po zaznění prvních tónů z úst umělkyně se rozjede skladba na plné obrátky a nakonec graduje. Když zazní z rádia nebo televize, přinutí občas k tanci nejen celou rodinu nebo hospodu, ale i ty největší mrzouty a samotáře, které si na tančení moc nepotrpí. Mariah Carey se v písni vyznává, že si nepřeje dárky ani ponožku nad krb, ale že její největší touhou je uslyšet sobí píseň a vidět sníh. A doufá, že když bude čekat na polibek pod jmelím, tak ji čeká příští rok plný lásky a radosti.

Co o ní možná víme a nevíme

Nejenže se její hlasový rozsah pohybuje v pěti oktávách, ale zapsala se do Guinnessovy knihy rekordů tím, že zazpívala nejvyšší tón v historii – šlo o notu G7#. Než se z ní stala úspěšná zpěvačka a skladatelka, navštěvovala kosmetickou školu a učila se na kadeřnici. Do školy moc nechodila, a tak si od spolužaček vysloužila přezdívku Zázrak. Je nezpochybnitelné, že za svůj úspěch a vzestup hodně může poděkovat svojí matce, která zpívala jako mezzosopranistka v opeře v New Yorku a později vyučovala zpěv. Lekce pochopitelně dávala i své bohem obdařené dceři Mariah. V roce 1972 si její matka doma zkoušela árii z Verdiho Rigoletta a tříletá dcerka ji mile překvapila krásným a bezchybným přednesem této písně, jak se dočteme na imdb.com. Tím byl osud malé holčičky zpečetěn.

Její sláva a úspěchy neznají mezí. Je jediná umělkyně se stejným počtem singlů, jako mají Beatles. Dokonce vydržela na příčkách americké hitparády Billboard o jeden týden déle než Elvis Presley. V osobním životě to měla horší. Dvakrát se rozvedla a jiní životní partneři jí také dlouho nevydrželi. Nikdy příliš nesmutnila a doufala vždy ve vše dobré. „Na konci tunelu je světlo… a doufám, že to není nákladní vlak!“ vyznává se Mariah Carey.

Zdroje: autorský článek

