Sean Connery začínal jako manekýn a málem z něj byl gigolo. Zachránil jej herecký talent a charisma

Jako herec byl lepší a lepší a jeho osobní kouzlo s věkem gradovalo. V roce 1989 byl časopisem People zvolen „nejsvůdnějším mužem světa“. „No, moc sexy mrtvých mužů není, že ne?“ vyjádřil se k tomu Connery.

Hanbatý manekýn

Vystřídal mnoho zaměstnání, a dokonce se přihlásil k vojenskému námořnictvu, kde vydržel tři roky. Pracoval jako natěrač rakví, tiskař, zedník nebo plavčík. Kromě toho si přivydělával jako model a fotil umělecké akty a poloakty. A protože posiloval, aby měl dobrou figuru, dočkal se úspěchu. V roce 1953 se umístil na třetí příčce v soutěži o titul Mr. Universe. Také zvažoval kariéru fotbalisty u týmu Manchester. „Bylo to něco jako hlavní výhra v loterii,“ řekl Connery. „Vlastně až práce uměleckého modela a manekýna mě posunula ke kumštu. A také jsem se věnoval hodně sportovní kulturistice, s níž jsem v roce 1953 reprezentoval Skotsko v soutěži Mr. Universe v Londýně. Tam mi kdosi řekl, že bych měl šanci uplatnit se ve filmu,“ vzpomínal herec.

Jak přišel o panictví

Jako mladík byl docela sukničkář a obšťastnil pěknou řádku žen. Ve zralém věku si už pak dal pokoj a vedl spořádaný manželský život. „No pár zajímavých zkušeností se ženami jsem nasbíral věru dost brzy. To víte, byla válka a muži doma chyběli,“ svěřil se. Vyrůstal v chudinské čtvrti v Edinburghu a otec řidič a matka uklízečka měli vždy hluboko do kapsy. Pomáhal proto rodičům roznáškou mléka a novin. A protože se potuloval od domu k domu, stalo se, že poměrně záhy se stal mužem. Bylo mu prý tehdy pouhých osm let. Od té doby bylo žen v jeho životě zajisté nepočítaně. Chybělo málo a z mladého Conneryho se mohl stát profesionální společník. Tehdy by se mu hanlivě přezdívalo gigolo nebo prostitut.

Jako herec míval hvězdné manýry

Za mezinárodní filmový úspěch může poděkovat Jamesi Bondovi, agentu 007, který se inspiroval v knižní sérii od spisovatele Iana Fleminga. Zdálo se, že je Connery navždy zaškatulkován jako akční hrdina. Tuto scestnou teorii ovšem vyvrátil, a když dostal další, naprosto odlišné filmové příležitosti, ujal se jich zcela bravurně a dokázal, že je skutečný umělec.

Bohužel sláva mu stoupla do hlavy a objevily se u něj hvězdné manýry. Někdy se hádal s producenty a řval na štáb. Nebylo výjimkou, že si vynutil změny ve scénáři, a traduje se, že někdy dokonce odmítl i dále hrát. Miloval peníze a rád se soudil. To ale nemění nic na jeho kvalitách. „Má něco, s čím se setkáváme jen zřídka. Měl to Steve McQueen i James Cagney. Takový herec vytáhne z ledničky něco docela banálního a udělá z toho pozoruhodnou lahůdku. Filmové publikum je přitahováno jeho šarmem a hereckým projevem, napjatě sleduje, jak se Sean Connery v té jiné roli, než byl proslulý James Bond, pohybuje, chce být jako on,“ vyjádřil se režisér Philip Kaufman.

Když si dnes vzpomeneme na Seana Conneryho, nevzpomínáme jen na agenta 007, ale na muže s jiskrou v oku, který dokázal okouzlit svět. Jeho osud je důkazem, že talent, podpořený nepopiratelným charismatem, dokáže přepsat i ty nejpravděpodobnější scénáře. Z manekýna se stal Bond, z Bonda legenda.

Zdroj: autorský článek

