Zázrak z Hollywoodu: Michelle Pfeiffer dělá šťastnou pan dokonalý

Dnes by už nikdo nehádal, že nádherná Michelle Pfeiffer někdy měla komplexy ze svého vzhledu. „Vypadala jsem jako kačer Donald,“ prohlásila před časem hollywoodská ikona. Všechno se ale změnilo ve chvíli, kdy vyhrála lokální soutěž krásy. Najednou bylo sebevědomí na rozdávání a vydala se za slávou do Hollywoodu.

„Byla samozřejmě jen jednou z mnoha, ovšem něco na ní křičelo do světa, že je jedinečná. Uchytila se v reklamách, pak přišla role v pokračování Pomády. Díru do světa neudělala, ostatně jako celé toto dílo. Ale všimli si jí producenti a další důležití lidé,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz Pavel Rousek. Obsadili ji do dnes už kultovního snímku Zjizvená tvář, kde jasně dokázala, že se zrodila nová hvězda, což pak ještě umocnila v Jestřábí ženě.

Rande naslepo vyšlo

Zatímco kariéra Pfeiffer šlapala na plné obrátky, v soukromém životě herečky už to tak slavné nebylo. Byla sice provdaná za herce Petera Hortona, ale prakticky od začátku jejich vztahu se spekulovalo o tom, kdy to rozpustí. „Pro mnohé kupodivu to dotáhli až do svatby a pár let to vypadalo, že by si nakonec mohli jeden na druhého zvyknout. Ale nakonec se ukázalo, že jsou každý úplně jiný, a v roce 1988 se rozvedli.“ Možná za to mohla i skutečnost, že spolu neměli děti, protože byla pro oba práce víc než rodina.

Nějakou dobu se pak zdálo, že herečka bude raději sama, než aby zase zkoušela skočit do vztahu, který nebude mít budoucnost. Navíc měla prakticky neustále za zády novináře. „Kamarád ji ukecal, aby šla na rande na slepo. Jméno samozřejmě znala, David Kelly byl už v té době docela slušný producent a dělal i do scénářů. Třeba Nemocnice Chicago Hope je jeho ‚dítě‘. A udělala dobře, že neodmítla,“ usmíval se Rousek.

Tradice sobotního rande

S Kellym se totiž do sebe zamilovali téměř na první pohled. Začali spolu randit, pak žít a ani ne za deset měsíců od první večeře byla svatba. „Když se mluví o souznění duší, tak tady přesně toto proběhlo. Dá se říct, že od první chvíle věděli, že jsou si souzeni. A krásné na tom je, že společným životem proplouvají naprosto bez skandálů. Což je v džungli, jakou Hollywood bezesporu je, takový malý zázrak.“

V době, kdy se Pfeiffer se svým panem dokonalým seznámila, měla zažádáno o adopci dívky jménem Claudia. Když ji úřady „odkleply“, její partner ji okamžitě přijal a dal jí své příjmení. „Zkrátka to, co chtěla ona, chtěl i on. Je vzácné, když se dva lidé takto báječně doplňují. A aby té radosti neměli málo, tak se jim velmi brzy narodil syn Henry,“ uvedl Rousek.

Tentokrát už Pfeiffer neprahla po kariéře, nechtěla hromadit další a další úspěchy. S prací na nějakou dobu sekla a věnovala se pouze rodině. „Téměř nikdy neprosáklo nic z jejich soukromí. Pouze to, co oni opravdu chtěli. I proto jsou výjimeční a zřejmě i proto jim to tak skvěle klape. Mimochodem, dodnes spolu ti dva chodí v sobotu na rande,“ dodal Rousek.

