Bizarní postavičky kolem Stačilo!: „Neplaťte koncesionářské poplatky! Česká televize nedodržuje zákony“

„Česká televize dlouhodobě nedodržuje zákonná ustanovení. Ve svém zpravodajství a publicistice naopak preferuje pouze jeden ideový a politický směr a jeho protagonisty ve svém vysílání zvýhodňuje,“ píší organizátoři akce s tím, že nositelé jiných názorů jsou dlouhodobě znevýhodňováni. Až přesvědčí sto tisíc občanů, chtějí hromadně přestat platit koncesionářské poplatky a přes tento výpadek financí pak chtějí vydírat Českou televizi, jejich slovy na ni „tlačit“, aby se změnila.

Známé tváře v pozadí

Kdo jsou organizátoři akce nazvané Nekrm hydru? Téměř dokonale naplňují pořekadlo o kozlovi, který se stal zahradníkem. S vymýšlením si falešných informací totiž má bohaté zkušenosti hlavní tvář projektu, bloger Vidlák. Častý návštěvník protivládních demonstrací a nový asistent europoslance Ondřeje Dostála si vymýšlel příběhy o elektrikářích odpojujících svobodné matky od elektřiny a po usvědčení se ani neomluvil, místo toho si vymýšlel další pohádky. Naopak se přisál na veřejné finance a v Bruselu tohoto anglicky nehovořícího propagandistu živí peníze nás všech.

Ajťák bez historie i konspirátor

V projektu na bojkot ČT spolupracuje i David Moos, další z politiků komunistického slepence Stačilo, údajný úspěšný ajťák. S jeho jménem se redakci Čtidoma však nepodařilo spojit jediný IT projekt, vyhledávače nacházejí pouze jeho bakalářskou práci s obchodní tematikou. Další bizarní postavičkou je Jiří Havel, známý český konspirátor a zastánce chemtrails, kterému na špek skočila i poslankyně hnutí ANO. Nikdo z nich přitom nezastírá, že lidé, kteří se k iniciativě připojí, budou porušovat zákon.

Vědomě porušují zákony

„Nezastíráme, že jde o aktivitu, která přestupuje zákon. Jedná se o akt občanské neposlušnosti, který může a také bude ze strany státu postihován,“ píší organizátoři na webu iniciativy. Vzniká tak situace, kdy člověk placený z našich daní a pobírající nemalé peníze z eráru vyzývá lidi, aby neplatili něco, co jim ukládá zákon. Podle nich jde ale o pokojnou aktivitu, která nikoho nepoškozuje. Kromě média veřejné služby, které mimo jiné musí občany informovat o mimořádných situacích.

„Chceme, aby se Česká televize stala volebním tématem, a chceme cestou občanského protestu upozornit na její praktiky a chceme s nimi skoncovat,“ píší organizátoři akce se stejnou nedemokratičností, která se údajně rozrostla ve veřejnoprávní instituci. Zní to tak trochu, jako by se pokoušeli vyhánět zlo dalším zlem, které ale budou moci kontrolovat.

Komunisté to jinak neumí

Škoda, že podobným způsobem nemůžeme svou občanskou neposlušností odeslat i lháře, jakým je Vidlák, z Bruselu tam, kam patří – do propadliště dějin mezi další strašiče a konspirátory, kteří svou vychytralostí oslovují zranitelné skupiny lidí a zneužívají strachu ostatních. Jakkoliv může mít Česká televize opravdu problémy s vyvážeností, nátlakem a její finanční destabilizací (která by stejně musela být zřejmě kompenzována z veřejných peněz) rozhodně nezměníme to, co se nám nelíbí. Existují totiž i demokratické možnosti, jak promluvit do toho, co ČT vysílá. Chápeme, že komunisté i Vidlák to neradi slyší, ale taktiky podobné té jejich se hodí spíše do totalitních režimů a ten tu díkybohu nemáme.

