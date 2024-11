Co jako první vybuchne v Rusku? Analytik vysvětluje, jak Ukrajina pomocí ATACMS může Rusům zatopit

Průlom na Ukrajině. Prezident Spojených států Joe Biden vydal rozhodnutí, podle kterého bude Ukrajina moci tyto mocné zbraně používat i na území Ruska. Předpokládá se, že ostatní se brzy přidají. My jsme se zeptali Jiřího Vojáčka na to, na co bychom se měli přichystat.

Přelomové rozhodnutí

Analytik nejdříve vysvětluje situaci s raketami. „Americká média upřesňují původní informace New York Times, že rakety ATACMS půjde použít jen v kurském výběžku. Zdá se, že nejpravděpodobnějším dodavatelem střel s velkým dosahem bude nakonec Německo. Předseda CDU a pravděpodobný příští kancléř Merz prohlásil, že dá Putinovi 24 hodin a poté začne na Ukrajinu posílat střely s plochou dráhou letu Taurus KEPD,“ říká Jiří Vojáček. A nastiňuje první cíle těchto raket, ať už je dodá kdokoliv.

Ničivý i psychologický efekt Na střele ATACMS se začalo pracovat v osmdesátých letech, rakety jsou odpalovány z vozidla. Jsou určené k ničení pozemních a jiných cílů, mohou ale také sloužit k zajištění taktické podpory pěchoty. Není pochyb, že ATACMS v ukrajinské výzbroji pozvedne vojenské akce obránců před ruskou invazí. Schopnost zasáhnout velmi vzdálené ruské cíle má kromě ničivého účinku ještě nepopiratelný psychologický efekt.

Kde zaútočí nejdříve?

Co tedy v Rusku vybuchne jako první? „Budou to zcela jistě vojenské cíle. Sklady munice, velitelská stanoviště v Donbasu. To teď Ukrajinu tíží nejvíce, ruský postup směrem na Pokrovsk a dál,“ říká analytik, ale jedním dechem dodává, že takzvané politické cíle (ty, jejichž zničení bude pálit hlavně civilní obyvatele – elektrárny a významné budovy) přijdou hned po nich. „Zelenskyj dobře ví, že jestli něco může ukončit válku ve prospěch Ukrajiny, pak je to vnitroruský tlak na prezidenta, který by se mohl objevit, pokud by byly ničeny politicky významné objekty v hloubi ruského území,“ míní Vojáček.

Jak vlastně bude Rusko na takové útoky raketami dlouhého doletu reagovat? „Rusové mohou jistě ještě přitvrdit, věci jako kobercové bombardování nebo zbraně hromadného ničení jsou nasnadě, ale v prvním případě se vystavují riziku sestřelů a ve druhém naprosté mezinárodní izolaci, jakkoli v Rusku jsou významné hlasy, které navrhují použití taktických jaderných zbraní,“ upozorňuje analytik. Skutečnou mezinárodní izolaci si ale podle něj nepřeje ani Rusko.

Ve hře jsou rakety od Britů i Francouzů

Střely podobného typu však nevlastní jen Američané a výše zmínění Němci. Ještě v noci z neděle na pondělí totiž francouzský deník Le Figaro vydal zprávu, že k USA se s povolením raketových úderů na Rusko přidávají Británie a Francie. Následně list tyto zprávy stáhl. Podle Vojáčka ale nebude trvat dlouho, než takové povolení skutečně přijde.

V Moskvě bude tuhá zima

Můžeme se tedy dočkat obrázků hořícího Kremlu? „Jestli se Ukrajinci odváží zaútočit třeba na Kreml, to si myslím, že asi ne. Ale později třeba elektrárny v okolí Moskvy, aby mělo hlavní město výpadky elektřiny, to si naopak dokážu představit velmi,“ nastiňuje případné následky takového rozhodnutí. Rusy, a nejen ty, kteří se podílejí na invazi na Ukrajinu, tak dost možná čeká velmi krušná zima.

