Jsou to cviky pro důchodkyně, říká o nových fyzických testech do armády trenérka

Při vstupu do armády vás čekají cviky jako pro důchodce. Alespoň tak to působí poté, co české ozbrojené síly zveřejnily požadavky na nové brance, kteří se budou chtít nechat naverbovat. Fitness trenérka, kterou redakce oslovila, to považuje za výsměch. Mužům do třiceti let totiž stačí ke kladnému hodnocení devět dřepů se zátěží.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Tohle rčení zřejmě v české armádě pomalu přestává platit. Od ledna už nečekají budoucí vojáky kliky, sedy lehy ani jízda na rotopedu. Armáda se rozhodla testy zjednodušit, aby odpovídaly kondici současné populace. Nad nároky, které na nové brance klade, však kroutí hlavou i profesionálové.

Testy se zjednodušily

Mužský uchazeč o vstup do armády musel dřív zvládnout kolem třiceti sedů lehů, šestnáct až devatenáct kliků, skočit z místa kolem 180 centimetrů a prokázat určitý výkon na rotopedu. Na podrobné rozpisy cviků se můžete podívat ve starším čísle Armádního zpravodaje. S tím je ale teď konec, armáda bude testovat pouze dva cviky. Dřepy se zátěží a odhození medicinbalu. A kolik budou muset muži do třiceti let udělat dřepů s pětikilovým závažím a dosedem na lavičku podle nových armádních materiálů tak, aby prošli? Pouhých devět.

Profesionálka: je to výsměch

Redakce Čtidoma.cz požádala o zhodnocení nových požadavků na armádní brance profesionální fitness trenérku Nikolu Mičkovou, která se věnuje trénování všech věkových kategorií. Ta neskrývala překvapení nad tím, jak nízké vstupní požadavky česká armáda má. „Absolutně se nedivím, kdyby se tomu lidi smáli. Já bych se smála asi taky. To je fakt výsměch. Člověk, který má nastupovat do vojenské služby, má projít zátěžovými testy, které by neměl zvládnout úplně každý,“ říká Nikola Mičková a dodává, že průměrně trénovaný člověk by měl takových dřepů zvládnout klidně padesát. S pětikilovým závažím podle ní rozhodně nejde o složitý cvik.

„Pět kilo je směšná váha. U nás dělají dosed na lavičku lidi nad padesát, kteří mají problémy s koleny a nezvládnou klasický dřep. Dosedem na lavičku se vlastně ty dřepy učí,“ popisuje profesionálka, kterou vstupní testy do ozbrojených sil poměrně překvapily. „Já nechci působit, že se lidem v armádě posmívám, ale tyhle cviky u nás dělají hlavně seniorky se zdravotními problémy. U člověka s kondicí pro nástup do armády je to doslova výsměch,“ dodává.

Dětská porce medicinbalu

Podobně na tom je i druhý cvik, kdy v nejvyšší kategorii, tedy mužů do 30 let, vyžaduje armáda hodit tříkilovým medicinbalem více než 2,5 metru. I tady má trenérka o hranici, kdy uchazeč splní vstupní test, svoje pochybnosti. „U nás hází na vzpěračských trénincích děti medicinbalem a ty výkony jsou o mnoho větší,“ říká zkušená trenérka. Otázkou tak podle ní je, zda se při vstupních testech skutečně oddělí lidé, kteří nebudou v armádě pro ostudu.

Armáda: vstupní testy nejsou všechno

Vojenské materiály zdůrazňují, že udělat maximálně devět dřepů stačí pouze pro vstup do armády. „Jedna věc je, kolik cviků a jaká fyzička vám budou stačit jako minimum ke vstupu do armády. A něco úplně jiného je, jakou fyzičku pak budete potřebovat při službě samotné,“ píše se ve výše odkazovaných armádních materiálech. Otázkou ale je, zda naprosto banální testy, které po chvilce tréninku zvládne úplně každý, zajistí alespoň uspokojivou fyzickou kondici našich vojáků.

