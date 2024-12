Kateřina Konečná setřela moderátora Tunu, že nevyhrál v reality show. Pomsta?

„Dostal před celým národem na frak v soutěži, kde měl rozeznat lháře a manipulátory. To nevymyslíš. Klobouk dolů před Nicole, byla by z ní skvělá politička,“ napsala si Kateřina Konečná na sociální síť X. Politička, která často papouškuje ruskou propagandu, tak opět předvádí, že přesně ví, co dokáže její kritiky vytočit a jak rozvířit sociální sítě i v momentě, kdy zrovna není po ruce žádné politické téma. A tak je televizní reality show vděčným nástrojem pomsty.

Lhát a manipulovat je komunistům vlastní

Nebudeme si nalhávat, že Konečná netušila, jakou odezvu to na síti X vyvolá. Jak si redakce Čtidoma.cz ověřila, lidí, kteří Konečnou podporují, se v komentářích nachází naprosté minimum. „Jo, komunistům by to bylo vlastní, lhát a zradit, že? Naštěstí tohle je jen hra, za to vaše minulost je svinstvo,“ zní jeden z těch slušnějších komentářů. „Tak Nicole to zahrála dobře. Vy to ale nehrajete,“ píše Konečné další sledující a naznačuje jí, že umění lži a manipulace by nemělo být požadavkem na skvělou političku. Pokud tedy, podobně jako Konečná se statisícovými příjmy, nekáže vodu a nepije víno.

Odplata za Tunovu kritiku?

Kateřina Konečná nezapomíná. Když o ní Jan Tuna natočil video, ve kterém vyvracel osm jejích údajných lží o tom, jak chce stát kvůli sociálním dávkám kontrolovat lidem účty, nesla to s velkou nelibostí. Teď ovšem dostala příležitost k odplatě, když její kritik nevyhrál populární televizní reality show a tím, že uvěřil zrádkyni Nicole, umožnil její vítězství.

Konečná je na sítích profík

Za povšimnutí také stojí to, že šéfka KSČM a koalice Stačilo! umí se sociálními sítěmi zacházet čím dál tím lépe. Redakci Čtidoma.cz to potvrdil i odborník na sociální sítě, který se dříve živil tvořením úspěšných kampaní pro různé politické strany. „Instagram začíná používat stále více lidí středního věku a seniorů, kteří nejsou cílová skupina Zrádců. To Konečná musí buď vědět, nebo si to nechala poradit,“ říká odborník, který si kvůli povaze své práce nepřál být jmenován, ale redakce jeho totožnost zná. A přesně podle toho se předsedkyně komunistů rozhoduje, jaký typ obsahu bude na jaké síti publikovat. „Není to až taková věda, je to vlastně úplný základ působení na sociálních sítích, nicméně spousta politiků v Česku tohle vůbec neřeší,“ podotýká.

Na Instagramu radši zdobila dům

„Zatímco na ‚instáč‘ si Konečná v neděli nahrála, jak dělá vánoční výzdobu, aby ukázala svou lidskou stránku, na bývalý Twitter, který je často považován za více intelektuální, dala příspěvek, který prostě zarezonuje – a je vlastně jedno, že v negativním slova smyslu,“ vysvětluje expert. Podle něj je nejdůležitější, že Konečné jméno neustále rezonuje ve veřejném prostoru. „Trochu mi připomíná Tomia Okamuru, jen s tím rozdílem, že ona zatím nemá potřebu vyjadřovat se úplně ke všemu,“ dodává. To, že takový přístup může fungovat, dokazují jak mírně stoupající preference komunistů, tak úspěch koalice Stačilo! (kterou Konečná prakticky stvořila) ve volbách do Evropského parlamentu.

