Paní prezidentová bude brát 95 tisíc? Lamentuje komunistka Konečná, která stojí přes milion měsíčně

Šéfkomunistka Konečná (Stačilo!) je opět slyšet. Ta vidí návrh vlády na náhrady první dámě hlavně jako neúctu k minulým hlavám státu.

Náhrady prezidenta a první dámy

Devadesát pět tisíc měsíčně. Přesně takovou paušální náhradu by měli dostávat partnerka nebo partner českého prezidenta, aby pokryli své náklady na výkon funkce. Dosud jim stát jejich náklady nijak nekompenzuje a vše platí z náhrad prezident. Ten bere plat ve výši 341 200 korun a náhrady 317 500 korun měsíčně. Ale také má velkou režii.

Bývalým prezidentům jste nepřidali, vyčítá komunistka s obřím platem

„Paní prezidentová a její plat. Na téhle kauze je nejsmutnější/nejvtipnější srovnání s debatou před rokem o navýšení renty pro bývalé prezidenty a její výsledek, kdy k němu nedošlo jenom kvůli osobním animozitám části politiků k nim. Výsledek – paní prezidentová bude možná brát dvakrát víc než ti, kdo skutečně prezidenta dělali,“ napsala Konečná na sociální síti X. Renty prezidentů byly zavedeny v roce 2004 a od té doby se nezvedaly. Padesát tisíc měsíčně pobírá Václav Klaus i Miloš Zeman, dalších padesát tisíc pak činí paušální náhrada na kancelář.

Konečná nás stojí přes milion měsíčně

Čím se ale sama Konečná nechlubí, je to, že ona sama může pouze za své asistenty utratit 29 557 eur, tedy bezmála tři čtvrtě milionu korun. Pro Kateřinu Konečnou pracuje podle oficiálních zdrojů sedm lidí, pokud by všichni měli stejný plat, dělalo by to 107 tisíc korun hrubého na osobu. To vše samozřejmě z našich daní. K tomu dostává svůj plat 200 tisíc korun, dalších 125 tisíc měsíčně může utratit za provoz kanceláře. Pokud má program v europarlamentu, jen za podpis na prezenční listině dostane dalších 8 900 korun. Celkové náklady na Konečnou, které platíme ze svých daní, se tak hravě přehoupnou přes milion korun. Proti tomu ale Konečná, která je v politice od 21 let a jejíž první plat byl ten poslanecký, nikdy nevystoupila.

Peníze pro první dámu dávají smysl, říká odborník

„Kdyby paní Pavlová měla sama jet na nějakou cestu, tak lidé okolo – zaměstnanci Kanceláře – mají zaplaceno vše: hotel, letenky, co je potřeba. Ale ona by si to platila sama, respektive platil by to manžel z náhrad. Teď na to bude mít svůj rozpočet,“ vysvětlil Blesku Miroslav Sklenář, bývalý šéf protokolu prezidentů Havla a Klause. V současnosti za první dámu neplatí stát ani důchodové a zdravotní pojištění. První dáma přitom prezidenta doprovází na mnoha akcích a těžko může mít civilní zaměstnání, ve kterém by si mohla sama vydělávat.

Je to jen kouřová clona kvůli Pavlovu zranění?

Se zajímavou teorií přišel tým pořadu Šťastné pondělí, který vede novinář Jindřich Šídlo. „Investigativní oddělení Šťastného pondělí vypátralo, že tato PR bomba strategicky vhozená do veřejného prostoru má být ve skutečnosti kouřovou clonou,“ píše se v newsletteru, který novináři posílají e-mailem. „Přebila totiž nově zjištěnou informaci, že si manžel Evy Pavlové při blbnutí na motorce zlomil čtyři žebra,“ vysvětlují novináři s tím, že prezident má sklony k nezodpovědnému chování a o svém zdravotním stavu informuje až s velkým zpožděním. Novináři to však uvádějí bez konkrétních důkazů. Nutno také dodat, že Petr Pavel absolvoval veškeré naplánované akce bez jakéhokoliv omezení programu.