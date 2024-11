Kolik si myslíte, že stojí bunda Babišova syna Frederika?

Monika Babišová vyrazila po luxusních nákupech, které absolvovala s celou rodinou v Miláně, na odpočinek u jezera celebrit. Společnost jí nedělal bývalý manžel Andrej, ale syn Frederik. „Krásný výlet ve dvou,“ pochlubila se svým sledujícím na instagramu a přidala několik fotek z oblasti Lago di Como, italského jezera oblíbeného mezi hollywoodskými celebritami. Na jedné z nich je i se synem Frederikem, který si evidentně výlet s maminkou naplno užíval.

Frederik má rád luxus

Kromě šťastných výrazů Moniky i jejího syna však redakci Čtidoma.cz upoutala také bunda, kterou má Frederik na sobě. Jak je vidět, jablko nepadá daleko od stromu a syn Andreje Babiše si podobně jako jeho otec i maminka potrpí na luxusní kousky. Nenápadná šedá bunda značky Moncler totiž rozhodně není levným kouskem, její původní cena, pokud ji dvacetiletý Frederik nepořídil někde ve výprodeji, je necelých šedesát tisíc korun. Zřejmě si tak oblíbil prvotřídní značky stejně jako jeho otec.

Za kolik se obléká

Andrej Babiš se totiž také rozhodně neobléká levně. Když kritizoval Fialovu drahotu, měl na sobě tričko za osm tisíc korun. Když přišel podpořit odboráře na stávku, kde si lidé stěžovali na nedostatečné platy, vzal si na sebe bundu údajně za 130 tisíc, kvůli které pak sepsul novináře, že Moniku Babišovou stála pouhopouhých 35 tisíc korun, a dokonce „i dneska by stála jenom 47“, řekl tehdy na speciálním videu, které kvůli bundě nahrál. „Pradu nosí ďábel a Babiš,“ dodal.

Frederik a bunda za tři penze

Někdo by mohl mapování toho, co mají politici na sobě, označit za závist. Tak to ale není. Pokud si na své oblečení vydělali, není důvod, aby si nekupovali to, co se jim líbí, i když cena není zrovna nízká. Diskutabilní ale je, zda to Andreji Babišovi pomůže v momentě, kdy půjde na jednu ze svých diskusí třeba do domova důchodců. Nebude v zemi, kde je průměrná penze lehce přes 20 tisíc korun, důchodcům vadit, že Babiš má bundu za minimálně dva jejich důchody a jeho syn dokonce za tři? Od člověka, který kritizuje zbytečné rozhazování vlády, to může vypadat trochu zvláštně.

Andrej na nákupech v Miláně

Kvůli nákupům módy ostatně Andrej Babiš čelil kritice i v nedávné době. Minulý pátek chyběl na zásadním hlasování o důchodech, proti jejichž vládní reformě jeho hnutí ANO horečně bojovalo. „Andrej Babiš tady nebyl z vážných osobních důvodů, které nebudu blíže specifikovat. Věřte, že je mu to osobně velmi líto,“ řekla na tiskové konferenci jeho kolegyně Alena Schillerová. Jak se později zjistilo ze záběrů italské televize, ta ho náhodně natočila při nákupech v italském Miláně. Právě odtud zřejmě Monika i Frederik vyrazili na Lago di Como. Andrej Babiš s nimi ale nejel.

Andrej Babiš na to reagoval prohlášením, že záběry jsou ze soboty. Seznam Zprávy ale citují informace od poslanců hnutí ANO, mezi kterými prý koluje úplně jiná verze oněch vážných osobních důvodů. Andrej Babiš prý měl mít naplánovaný prodloužený víkend s rodinou už dlouhou dobu a vládní koalice měla stejně dost hlasů na to, aby ji měla opozice šanci přehlasovat. Proč si tedy ničit kvůli bitvě o důchody prázdniny v Itálii?