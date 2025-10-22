Konec dotací. Někteří k tomu přijdou zkrátka, protože bude „jedna obálka“
Česká ekonomika bez evropských dotací padne asi brzy na kolena. Chystá se totiž radikální krácení rozpočtu. Dotkne se to zejména zemědělství a potravinářství. Vše se nám může rozsypat jako domeček z karet a české firmy budou vařit z vody a obchody budou zet prázdnotou.
Válečné konflikty na východě Evropy nutí k utahování opasků. Hrozí jakási „jednotná obálka“, kdy původní dotace mají být sloučeny do jedné. Eurokomisař Christophe Hansen při své návštěvě na českobudějovickém agrosalonu Země živitelka hovořil rozumně. „Peníze by měly jít těm, kteří generují ekonomický výstup,“ vyjádřil se Hansen.
Jedna obálka
Evropská unie chce vyřešit finanční skluz vyplývající ze současné válečné situace tím, že sloučí rozpočty pro státy EU. Pracovní název „jednotná obálka“ mluví za vše! Týká se to všech odvětví a nejvíce si naříká zemědělský sektor, kterému hrozí zrušení aktuálně platného dvoupilířového rozpočtu. Vypadá to, že některé resorty dostanou více peněz a na některé se nedostane. S největší pravděpodobností se bude protežovat obrana a na kulturu, školství, zemědělství, potravinářství a další klíčové oblasti nezbude skoro nic.
„Pokud Evropská unie skutečně považuje potravinovou bezpečnost za strategickou prioritu, pak je nezbytné, aby to odpovídalo i rozpočtovým rozhodnutím. Adekvátní rozpočet na Společnou zemědělskou politiku je klíčem k udržení produkce v celé Evropě, včetně České republiky, kde už dnes bez dotací zemědělci pracují pod hranicí ziskovosti,“ tvrdí Martin Ludvík, viceprezident Agrární komory ČR a předseda Ovocnářské unie ČR.
Ignorace a lhostejnost EU
Pokud nakonec dojde k radikálnímu snížení rozpočtu pro některé oblasti, rapidně se zvýší ceny potravin a dalších produktů. Navzdory snaze držet tyto ceny v rozumné výši to nebude snadná cesta. Pro české farmáře, zprostředkovatele výrobků a spotřebitele nastanou krušné dny a bude jen otázkou času, kdy česká ekonomika dopadne na tvrdou zem. Tento pád se odrazí i v ekologii, protože některé firmy, které nezahrnou do své praxe environmentální a ekologická opatření, přijdou o dotace. Na kolena by tak mohlo padnout až 6 000 firem, které dodávají na český trh potraviny a další zemědělské produkty. Z toho vyplývá, že nám ani slevy v supermarketech nepomohou a my si budeme muset připlatit, ať chceme, nebo nechceme.
Co na to naše politická smetánka
Zemědělský svaz požádal ministra Výborného o zadání nezávislé dopadové studie, která by analyzovala dopad výše uvedeného návrhu. Zároveň byl naznačen podnět k vytvoření pracovní skupiny pro řešení aktuální krize. Bohužel to vypadalo, že vláda chtěla navrhovaný dokument EU zbrkle schválit bez předchozí seriózní debaty.
„S materiálem jsme seznámili premiéra Fialu, který podpořil hlavní myšlenku iniciativy – zvýšit konkurenceschopnost a přidanou hodnotu českého zemědělství. K žádnému skutečně pracovnímu diskusnímu setkání mezi zemědělci a ministerstvem zemědělství bohužel nedošlo – ani nad strategií z pera ministerstva, ani nad společnou iniciativou z dílny zemědělců,“ vyjádřil obavy Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR.
Veřejnost nyní chce po volbách slavit a doufá, že nedojde na nejhorší a budou lepší časy. Po zkušenosti s minulými vládami by bylo dobré mít se dost na pozoru a slepě nevěřit, ačkoliv to podle některých názorů a postojů vypadá, že by se mohlo vyjasnit. Stejně tak svitla naděje podnikatelům a dalším expertům na letošní Zemi živitelce, kam jako anděl na okřídleném létajícím koni zvěstujícím lepší časy přijel eurokomisař Christophe Hansen.
„Je zjevné, že eurokomisař Hansen je ochoten naslouchat. Ale dialog musí pokračovat – a klíčová bude i reakce české vlády,“ tvrdí Martin Pýcha. Bohužel to vypadá, že se blíží konec štědrých dotací a bude nová epocha, kdy nastane boj o přežití nejen při nákupech v obchodech. Zřejmě se česká vláda k zemědělství a dalším resortům postaví čelem vzad a podpoří návrh EU. Nebo snad bude improvizovat a spasí českou ekonomiku za pět minut dvanáct?
