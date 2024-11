Lidé nemají peníze na normální potraviny, burcuje Maláčová. A vyfotila se nad luxusní martinskou husou

Jana Maláčová (43) bojuje za chudé lidi. Jenže pak přijde svatý Martin a potřeba ukázat se na sociálních sítích s husou. Jak to vyřešit a nenaštvat voliče? Maláčová to vyřešila chytře. Nebyla ale z politiků jediná, kdo se s jídlem, jehož porce vyjde v restauraci klidně na 500 korun, vyfotil.

„Dneska mi volala kamarádka z Ústí, že jela kolem obchodu s potravinami, kde mají levné jídlo. Většinou se jedná o skoro prošlé jídlo z Německa. Ten obchod otevírá v devět a v šest ráno tam před ním byla fronta! Protože lidé nemají peníze na normální potraviny. Česko v roce 2024,“ psala si Jana Maláčová na sociální sítě na jaře. Jenže pak přišel podzim a chuť na husičku.

Svatomartinské šílenství

Češi se totiž o uplynulém víkendu vrhli na husy, jak velí svatomartinská tradice. Pokud se pro takové jídlo člověk rozhodl v restauraci, zaplatil běžně přes pět set korun za porci. A to je trochu rizikové hlavně pro vládní politiky. Pokud by se s takovou tradicí vyfotili v restauraci, vmetli by jim drahotu, která podle mnoha lidí v Česku vládne, do tváře jak (ne)voliči, tak opozice. Opomeňme teď fakt, že restaurace po celém Česku o víkendu praskaly ve švech.

Maláčovou zatlačila husa do rohu

Z proletářských výroků novopečené šéfky SOCDEM plyne, že půl národa si nemůže husu dovolit. Ale Maláčová je vzdělaná a schopná, a tak ví, že fotka nad husou v restauraci by jí nepomohla. Okamžitě by ji totiž obvinili z toho, že když na svatého Martina jí husu v hospodě, káže vodu a pije víno, respektive káže prošlé německé potraviny a sama jí husu. Šéfka socialistů to tak vyřešila na první pohled velmi chytře. Svátečního opeřence si připravila doma, jak se pochlubila sledujícím.

Ani domácí pečení nepomohlo

„Přátelé, mám po delší době volný víkend, tak peču svatomartinskou husu. A jak trávíte neděli vy?“ zeptala se nenápadně svých fanoušků. Škoda jen, že tak učinila na X, síti, již většinou používají lidé, kteří se socialistickými myšlenkami příliš nesouzní. Proč nezvolila o mnoho „lidovější“ Instagram, je nám záhadou. Soudě podle reakcí, ve kterých se začetla i redakce Čtidoma.cz, příliš potlesku nesklidila. Mnoho lidí jí vyčetlo, že se chlubí s jídlem, které si mnoho z těch, kdo jí dávají hlasy, nemůže vůbec dovolit, zatímco ona horečně kritizuje vládu za drahotu.

Lidi si nebrali servítky

„To pečete pro ty chudé důchodce, kterými se pořád oháníte?“ ptá se jeden z komentujících. „Tvrdě pracující a důchodci nemají na jídlo, a hle, buržoazie na obzoru,“ připomíná jí její výroky další. „Mohla byste mi kousek přinést, když už mám tak nízký invalidní důchod a pořádné jídlo nikde,“ doplňuje další komentující. A s podobnými komentáři odkazujícími na neutěšený stav Česka, jak jej prezentuje právě Maláčová, bychom mohli pokračovat donekonečna.

Hostinu přiznala Pekarová i Babiš

Maláčová však ani přes ožehavost tématu nebyla jediná, kdo se s husou pochlubil. Předsedkyně TOP 09 zvěčnila husu na svém instagramovém profilu, místo tradičních knedlíků však jako přílohu zvolila lokše. A opeřence na stole přiznal i šéf koncernu Agrofert, a tím i Vodňanské drůbeže Andrej Babiš. „Ano, těším se na ni každý rok a poruším moji dietu,“ odpověděl Babiš na dotaz jednoho z instagramových sledujících.