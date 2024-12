Konečná Nerudové: Kdybychom vás neměli, museli bychom si vás vymyslet. Dle experta konflikty získávají komunistce hlasy

Dvě nesmiřitelné ženy bojují o duše voličů. Komunistka nehlásá myšlenky rovnosti, voliče získává vyvoláváním konfliktů, hodnotí politolog Jan Charvát. Zdá se, že Konečné vyšlo z průzkumu, že dnešní komunisté letí víc na konflikty než na sociální jistoty. Nicméně Danuše Nerudová si posměvačné přání k svátku nenechala líbit, do zbraně přišel i syn Filip a farář Toufar. Celé to začalo provokativním přáním k svátku.

"Pozornost za každou cenu" je nový styl Kateřiny Konečné na sociálních sítích. Její obětí často bývá Danuše Nerudová, neúspěšná kandidátka na prezidentku a europoslankyně za STAN. Naposledy se na sociální síti střetly kvůli darování krevní plazmy, ve kterém šéfka komunistů viděla vykořisťování Čechů, na které Nerudová "skočila". Podrobnosti si můžete přečíst v našem článku. Teď však bylo téma roztržky zdánlivě o mnoho jednodušší.

Všechno „nejlepší"

„Všechno nejlepší k svátku, drahá kolegyně Danuše Nerudová.Kdybychom vás neměli, museli bychom si vás vymyslet. Zůstaňte prosím taková, jaká jste," napsala si na sociální síť X šéfka komunistů. A stalo se to, čeho už jsme několikrát byli svědky. Na její „přání" zareagoval jako první Filip Neruda, který je na sociálních sítích velmi aktivní a připomněl Konečné jedno z dalších významných výročí, které na ten den připadalo.

„Paní Konečná, přesně před 75 lety se stal Číhošťský zázrak – symbol naděje. Komunistický režim jej zneužil jako záminku k mučení a vraždě nevinného kněze Jozefa Toufara. Brutalita, kterou hájíte, uloupila víru a životy mnoha lidí. Na to se nesmí zapomenout," reagoval Filip Neruda. Konečná ale měla ten den nabito ostrými. „Aaa, už se mi tu slézá celé Nerudovic familie, už chybí jenom starý pan otec a máme to v kompletu," opáčila šéfkomunistka osmnáctiletému synovi Danuše Nerudové.

Útočná Konečná

Jak se zdá, Konečná na sociálních sítích úplně změnila taktiku. Z občasných nekonkrétních útoků se staly velmi dobře zacílené provokace, kdy Konečná ani nepokračuje v jakékoliv argumentaci. Jen nechá rozhořet konflikt a sleduje, kolik naštvaných lidí na ní reaguje a těší se ze zvýšených dosahů svých příspěvků. Potvrzují to i slova Jana Charváta, politologa z Univerzity Karlovy, který tuhle snahu šéfky koalice Stačilo! také pozoruje.

Expert: Souhlasem fanoušky nezíská

„Tohle je způsob, o kterém specialisti na sítě mluví už dlouho, ale občas trochu déle trvá, než to proteče ke konkrétním politikům. Ten model předpokládá, že když jste agresivní, přitáhnete pozornost a i když na vás spousta lidí útočí, tak vám to výrazně zvedá dosah," říká Charvát. „Jste kontroverzní, tím vlastně vytváříte informační toky a spousta lidí si vás začne přidávat a dosah se vám zase zvýší," dodává expert a říká, že lidé, kteří s ostatními na sítích souhlasí, prostě díru do světa neudělají.

Konečné už nestačí hlasy komunistů

„Ty algoritmy pracují s tím, že je pro ně důležitý konflikt. Ten přitahuje pozornost. Paní Konečná to doteď nedělala, protože měla pocit, že si vystačí se svými klasickými voliči, který na sociálních sítích nebyl," vysvětluje politolog. Souvisí to s tím jak se posunulo vnímání celého Stačilo!. "Tam už prostě nejsou jenom komunisti, ale i antisystémová strana, jejíž voliči sítě používají. No a pro takové lidi potřebuje být Konečná viditelná," dodává Charvát důvody zvýšené aktivity Kateřiny Konečné v internetovém prostředí.