V týdnu revolucionářka, o víkendu bydlenka. Jana Maláčová vyšpulila rty a přitlačila na pilu

Sedm týdnů. Přesně tak dlouho vládne Jana Maláčová sociální demokracii. Ti, kteří život nové (a možná poslední) naděje sociální demokracie sledují i na sociálních sítích, si všimli, že profily Maláčové dostaly nový impuls. Stačí se podívat na její instagram. Ne že by na něm Jana Maláčová předtím nebyla aktivní, ale za poslední dva měsíce dostal jasný koncept. Přes týden se bojuje na barikádách, o víkendu pak Maláčová pustí i obrázek ze svého soukromí. Nejde tady ale o marketingový projekt, jaký vidíme třeba u politiků z hnutí ANO.

Změna image

Maláčová za poslední měsíce hodně změnila vizáž. Lidé si změny všimli a k sarkastickým a kritickým poznámkám začaly třeba na instagramu sem tam přistávat lichotky. U narozeninové fotografie s rudou rtěnkou se mohli znovu nalezení fanoušci rozplynout. „Vypadáte teď moc dobře. Rozkvetla a omládla jste,“ psala jedna z fanynek. „Ten věk bych Vám nehádal ani omylem,“ lichotil Maláčové příznivec Josef. To bylo v červnu, teď už je situace jiná. Tam, kde Maláčová našpulí pusu nebo odhalí soukromí, se to lichotkami jen hemží.

Fotí se i v soukromí

Maláčová totiž působí autenticky. Těžko říci, zda si se sítěmi nechává od někoho radit, nebo v sobě objevila skryté influencerské vlohy. Z rázné socialistky, která se v rámci „Husté dvojky“ s Matějem Stropnickým pouštěla do bitev proti rozkrádání, se stala autentická a místy i sympaticky působící vůdkyně, která dokáže ke své cílové skupině poměrně dobře promlouvat. Nemá problém fotit se doma, se synem, při vánoční výzdobě domova nebo třeba i při pečení svatomartinské husy. Nebo při stavění sněhuláka se synem. Otázkou ale zůstává, jestli v SOCDEM ještě zbyl někdo, kdo je na její autenticitu zvědavý.

SOCDEM upadá v zapomnění

To, že si na Maláčovou, potažmo SOCDEM při volbách někdo vzpomene, je totiž čím dál méně pravděpodobné. Zatímco za minulého šéfa Michala Šmardy by získala strana v říjnu loňského roku tři a půl procenta hlasů, letos v říjnu se podle průzkumů propadla o další půl procenta. Jistě lze namítat, že Maláčová, která nastoupila do funkce v říjnu, s tím těžko něco svedla, na její složité situaci to ale nic nemění.

Na situaci kolem SOCDEM jsme se ptali i politologa Jana Charváta z Univerzity Karlovy, který výše zmíněné vlastně potvrdil a zhodnotil Maláčové politický program. „To, co Maláčová nabízí jako program v kombinaci se Zaorálkem, je pro sociální demokracii úplně v pořádku. Jestli ale dokáže urvat tu stranu, aby se probudila, to už je otázka mnohem složitější,“ potvrzuje politolog. Zmiňuje také, že naprosto zásadní bude rozhodnutí, zda Maláčová spojí cesty s další ráznou ženou v čele politické strany – Kateřinou Konečnou a jejím Stačilo!

Otazník jménem Konečná

„Styl, jakým Maláčová mluví, vlastně naznačuje, že chce s Konečnou jednat. Na jednu stranu je to logické a pochopitelné, na druhou stranu je třeba pochopit, že v případě nějaké koalice by sociální demokrati hráli roli velmi, ale velmi chudé nevěsty,“ říká Charvát na adresu spojení se slepencem komunistů a populistů, kterým dokázala Konečná zvrátit klesající trend KSČM. O to se zřejmě bude Maláčová snažit také, ale nebude to určitě běh na krátkou trať.

