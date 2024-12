Miloš Zeman potřebuje mít novoroční projev. Odvysílá ho naštěstí jen XTV

Čím déle Miloš Zeman není prezidentem, tím vypadá lépe. Od té doby, co opustil nejvyšší ústavní funkci, mluví nesrovnatelně rychleji a souvisleji, opustily ho záhadné zdravotní problémy a sem tam o sobě dá vědět ze své ložnicové kanceláře v pražské Bubenči, kde se setkává s názorově blízkými přáteli. Kateřinu Konečnou tak střídá Filip Turek, Jiřina Bohdalová či Dominik Duka. Jakkoli se Zeman zřejmě těší dobrému zdraví, nemá už zřejmě energii vystupovat ze své komfortní zóny a setkávat se s lidmi, se kterými se názorově neshodne.

V proslovech si vyřizoval účty

Co se ale nezměnilo, je pocit Miloše Zemana, že občan je po jeho posledním neslavném prezidentském období stále zvědav na jeho vánoční poselství či novoroční projev. V těch posledních si totiž Zeman nejčastěji vyřizoval účty se svými politickými oponenty a kritizoval ty, kteří se odvážili vzepřít jeho vůli. Běžný občan si zvykl, že prezident neříkal pro něj nic podstatného. Miloš Zeman se ale nehodlal vzdát a (podobně jako Václav Klaus) chtěl natočit své vánoční poselství i poté, co v úřadu prezidenta skončil.

Loni Zemana neodvysílali

Loni tomu nepřály okolnosti a kvůli tragickým událostem na FF UK jeho poselství naplánované na druhý svátek vánoční vyřadila CNN Prima News po vzájemné dohodě z programu. Projev tak Zeman uveřejnil pouze na svých sociálních sítích. Letos ale Miloš Zeman opět zkouší proniknout do éteru a vmáčknout se divákovi mezi příval vánočních pohádek. Ptáte se, která televize jej pustila do vysílání? Vlastně žádná.

Nabídka od Xavera

Miloš Zeman vystoupí v soukromém projektu XTV Luboše Xavera Veselého, který s ním pravidelně točí rozhovory. „Miloši, jsem vždycky rád, že seš tady, my se do Vánoc neuvidíme a já ti navrhuji, jestli by se ti do toho chtělo, tak hned po Novém roce promluvit k občanům. Říkejme tomu novoroční projev, název vymyslíme, právě u nás na XTV. Kdyby se ti do toho chtělo, tak nabídka je na stole,“ řekl Zemanovi Veselý v posledním rozhovoru.

„Xavere, je to takzvaná veřejná nabídka, která se pak těžko odvolává,“ usmíval se samolibě Zeman. „Ale ty víš moc dobře, příteli, že mám pro tebe velkou slabost. Když si to budeš přát, rád vyhovím,“ říká s úsměvem Zeman. „Já si to přeju,“ odpovídá zbožně Xaver v evidentně předem nacvičené scénce.

Čeká nás změna? Těžko

Co nás tedy bude čekat? Zřejmě nic nového pod sluncem, od exprezidenta už nikdo nečeká, že překročí svůj stín. Snad jen ta vytoužená cigaretka možná bude, Xaver totiž ve svých živých přenosech kouří s železnou pravidelností a scéně vévodí obří popelník. Zeman se tak bude cítit jako doma.

Dobrá zpráva je to však i pro občany. Pokud dodrží nepsanou tradici a v televizi jim poběží od rána do večera pohádky a vánoční filmy, na Zemanův projev na žádné stanici nenarazí. Zhlédnou ho jen fanoušci XTV a Zemanovi zarytí podporovatelé, kteří by mu tleskali, i kdyby celý projev prokašlal. Xaver tak tím, že svůj kanál na projev Miloše Zemana vlastně obětoval, udělal službu celé zemi. Děkujeme!